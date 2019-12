SVAKU NOĆ PLAČEM JER JE VIŠE NEMA! Supruga Vinija Džonsa pred smrt osigurala da ne bude sam na BOŽIĆ! Ovo lomi SRCE

Glumac i fudbaler Vini Džons izgubio je suprugu Tanju koja je preminula zbog teške bolesti. Izgubila je bitku sa kancerom u 53. godini, a pred smrt je za supruga uradila nešto vredno divljenja.

Pred smrt je potrošila nekoliko hiljada funti da kupi avionske karte prijateljima i porodici za koje je želela da dođu kod njenog muža na Božić da ne bi bio sam kada nje više ne bude.

"Tanja je kupila karte za sve. Cela familija će doći. Ona je znala da neće biti tu i nije želela da Vini bude usamljen za Božić. Želela je da bude okružen prijateljima i porodicom nakon što ona umre. Želela je da svi budu na jednom mestu. To je bilo tipično za nju - da razmišlja o drugima i dok prolazi kroz tako teška vremena ", rekao je izvor blizak paru.

Vini Džins je otkrio kako plače svaku noć jer je ostao bez svoje Tanje.

"Znali smo da je to kraj i mazili smo je. Ljubio sam je puno i govorio joj da je volim. Neprestano sam joj govorio: "Volim te, volim te". Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula... Pogledao sam sestru i rekao: "Otišla je?" I to je bilo to. Dogodilo se tako brzo, nismo bili spremni na to. Pa smo samo sedeli tako sat vremena s njom. Bili smo potpuno izgubljeni. Bilo je kao da je spavala, ali nije je više bilo"", potrešeno je ispričao.

