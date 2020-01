NE UDARA NA SLABIJE! Baka Prase brutalno izvređao Karleušu, JK mu odgovorila ŠMEKERSKI!

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, jedan je od najpopularnijih srpskih jutjubera, a poznat je i po brojnim skandalima i svađama, kako sa kolegama, tako i sa estradnim ličnostima. On se u svom poslednjem videu "obrušio" na Jelenu Karleušu i to zato što je stala na stranu mladog repera Mihajla Veruovića, poznatijeg kao Voyage.

Sve je počelo "ratom" Baka Prase i Voyagea, nakon što je Bogdan video šta je reper rekao o jutjuberima koji se oprobaju u muzici.

"Ne mogu ni na koji način da pariraju muzičarima", prokomentarisao je Voyage i rekao kako samo pravi muzičari mogu da naprave profit na šta je Bogdan Ilić odmah odreagovao i pokazao nalog za uplatu poreza državi na kojem se videlo da je Bakinih 20 posto zarade vrtoglavih 653.390 dinara.

"Ti još uvek sigurno radiš na crno, nastupaš i dobijaš 300 evra u džep, a misliš da praviš neki profit. Znači, druže ovo je profit", rekao je Baka.

Ubrzo se oglasila i Jelena Karleuša, koja je u intervjuu za Telegraf jutjubere nazvala "gomilom luzera koji nešto snimaju", što je Baki Prasetu posebno zasmetalo. Snimio je i video "Karleuša stala na stranu Blamagea- isprozivala jutjubere", a na samom početku je rekao:

"Ko zna, Karleuša možda zna neke ubice, možda me neko ubije, tako da ovim putem želim da kažem na kameri, ako me neko ubije u narednih mesec dana, znajte ko je kriv za to. Tako da, ovo će biti video dokaz, o mom ubistvu, o atentatu na javnu ličnost, čisto da se ogradim", prokomentarisao je u svom stilu Baka.

Karleuša je komentarisala stanje na muzičkoj sceni, dok je Baka šaljivim tonom rekao da pevačica sa svojim forama ne bi mogla da bude jutjuber, jer joj se niko ne bi "subskrajbovao".

Posebno su mu zaparale uši pevačicine reči "pesmičuljci" i "polulikovi".

"Pesmičuljak? Ženo, molim te. Mislim, uz dužno poštovanje, ne bih se složio sa vašim izlaganjem, ali moja pesma nije pesmičuljak, nego je pesma", rekao je Baka i dodao:

"A šta sam ja? Nisam više Baka Prase, sad sam samo Baka. Pola od Baka Praseta", rekao je jutjuber kroz smeh.

Na Karleušine reči da su pomenuti pevači "izmileli iz nekih blogeraja i jutjuberaja", Baka Prase je kao iz topa ispalio "poližeš mi..." i prasnuo u smeh, pa nastavio:

"Uz dužno poštovanje da se razumemo, ne bih se ja složio da sam izmileo niotkuda, ja sam izrastao iz tog crva o kome ti pričaš, ja sam izrastao u leptira, u prelepog labuda", rekao je Bogdan.

Pevačica je dodala da kada "ozbiljna mačka snimi neku pesmu, oni (jutjuberi) ne postoje, što je ponovo Baki Prasetu zaparalo uši:

"Ja se sećam kad je ozbiljna mačka (Karleuša) izbacila pesmu u isto vreme kad i ja, i ja sam bio iznad nje u treningu. Tako da šta sam onda ja? Tigar, leopard, Muđa?! Tako da molim Vas, Jelena, uz dužno poštovanje nemojte da se*ete. Htedoh reći, ne bih se složio sa vašim izlaganjem ovde," rekao je Bogdan, a potom dodao "da je Karleuša trebalo da napiše neki pred intervju, jer joj ne ide sklapanje prosto proširenih rečenica".

Baka je naglasio u videu da kad snimi neku pesmu, izbaci mnoge poznate pevače iz trendinga, kao i da bi da se posveti muzici, jer mu je primarno zanimanje jutjuber, "sve zgazio".

Na pitanje novinara o Jutjub sceni, Karleuša je rekla da "njene ćerke gledaju smao ta sra*a", što je nasmejalo Baku Praseta, koji je prokomentarisao:

"Iskreno, uz dužno poštovanje Jelena, mislim da je bolje da gledaju jutjuberaj, nego ovaj ovde kupleraj (aludirajući na video na kome Karleuša skida momka na nastupu u Bugojnu). Mislim da je bolje da tvoje ćerke gledaju mene kako lupetam gluposti ovde, nego kako ti sa ovim ženama sumnjivog morala nešto radiš ovom jadnom momku. Tako da ako vam ćerka dođe i kaže "mama, ja bih volela da idem da gledam tvoj nastup", ona bi videla kako ona golog momka gleda pravo u njegove "kvalitete", prokomentarisao je Baka Prase.

Baka je svoju prozivku upućenu Karleuši, koja je rekla da jutjuberi zaglupljuju omladinu, završio rečima da bi ona trebalo da se vrati u školu jer joj je "pravopis 0".

Karleuša se ovim povodom oglasila na Instagramu i rekla za Baku Praseta da je beskrajno simpatičan, kao i da se vidi da mnogo voli mamu jer je često spominje. U storiju koji je istekao, ili je obrisan, dodala je i da mladog jutjubera niko ne sme da dira.

