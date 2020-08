KO JE DOVOLJNO HRABAR PRIHVATIĆE OBE MOJE STRANE: Ivana Dudić progovorila o muškarcima, a evo zašto je uvek ZAVODNICA!

Ivana Dudić važi za jednu od najlepših devojaka na domaćoj sceni, a priznaje da, iako deluje hladno, jačem polu je interesantna, ali da se često pogube u davanju komplimenata.

Na pitanje da li joj kao staloženoj i odmerenoj momci imaju hrabrosti prići jer važi za naizgled hladnu osobu, kaže:

foto: Printscreen/Ami G

- Vaspitana sam da budem odmerena. Nisam hladna, jesam stroga, u smislu kada radim, tražim onoliko koliko dajem. Privatno sam nešto drugo. To najbolje znaju ljudi koji me poznaju. A što se tiče momaka, ako ne može da mi priđe ovakvoj neka mi ne prilazi uopšte. Imaju hrabrosti da priđu, nekada su spretni, nekada nespretni pokušaji, ali onaj ko je dovoljno hrabar, on će prihvatiti obe mene: i nežnu i mene kao malo grublju osobu.

Za vreme prvog talasa pandemije korone mnogi projekti su stopirani i nisu snimani više od tri meseca. Samim tim glumci nisu imali honorare:

- Ima ona stara da nikada nije dosta. Priroda je takvog posla da radimo po angažmanu, pa nemamo redovno angažmane, sem u pozorištu. U doba korone smo imali stanku sa poslom. Pauzu koja je bila neminovna, ali govorim dosta često da je ovo najbolje vreme za glumce jer se dosta snima.

Na pitanje da li je navikla da bude zavodnica u serijama i filmovima, Ivana odgovara:

- Nisam. Prosto takve su mi uloge date, pa tako i radim. Nije to nužno tako. Nikada te zavodnice koje igramo nisu samo to. Uvek postoji razlog zašto ona zavodi nekog. Daju mi takve uloge, ali ne samo takve. Iza tog banalnog zavođenja se krije dosta toga.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić

Kurir