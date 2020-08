VENČANJE JE BILO VELIKA GREŠKA: Rajan i Blejk važe za najlepši par Holivuda, a glumac se zbog jedne stvari POKAJAO!

Rajan Rejnolds se svojom koleginicom i današnjom suprugom Blejk Lajvli oženio pre osam godina, i to na plantaži.

Danas smatra kako je takvo venčanje bilo velika greška, a sve je usledilo nakon što se par našao na meti kritika jer su se venčali na jednoj od najstarijih američkih plantaža Boone Hall u Maunt Plezantu u Južnoj Karolini.

foto: Profimedia

"Nemoguće je to povući. Ono što smo u to vreme videli bile su fotke venčanja na društvenim mrežama. Kasnije smo shvatili da je to mesto izgrađeno na tragediji. Takva velika greška može ili da vas ugasi ili da vas pokrene. Menjanje obrazaca i izazivanje stereotipa je posao koji ne prestaje", rekao je glumac za strane medije.

Mnogi su Rajanu zamerili što podržava afroameričku kulturu, a oženio se na mestu na kome su mnogi robovi stradali.

"Plantaža je malo čudan izbor za slavlje ljubavi i braka. Siguran sam da Aušvic izgleda divno u sezoni venčanja, no ne bih se ženio tamo", bio je tek jedan od komentara.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Index.hr, Foto: Profimedia

Kurir