FILMSKI SUSRETI U NIŠU U NEMILOSTI KORONE: Prvi put, za 55 godina trajanja, možda i ne budu održani!

Kalendar brojnih kulturnih manifestacija i festivala koji se u Srbiji održavaju tokom leta potpuno je pod znakom pitanja zbog epidemioloških prilika.

Džez festival Nišvil i Filmski susreti u Nišu možda budu prvi koji će u septembru biti održani pred publikom.

Glumac Vladan Živković, predsednik Udruženja filmskih glumaca Srbije, s kojim Niški kulturni centar organizuje Filmske susrete u Nišu, kaže da je u opciji nekoliko datuma.

- Sve što je trebalo uraditi u pripremi ovog festivala odavno je završeno. Spremni smo, u dogovoru sa NKC, da propustimo tu famoznu poslednju nedelju u avgustu, pa da, shodno uslovima, festival održimo od 4. ili 10. septembra. Sasvim sigurno, dalje od toga nećemo ići. Strpljivo čekamo, jer sve zavisi od korone i od odluke kriznog štaba u Beogradu, a nakon toga i od kriznog štaba u Nišu. Ako se kaže ne može, onda ne može. Susrešćemo se dogodine - kaže Živković za Niške vesti.

foto: Printscreen

Udruženje filmskih glumaca je nagradu "Pavle Vuisić" za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu, ili kako je češće nazivaju za životno delo, za 2020. godinu dodelilo glumcu Vojislavu Voji Brajoviću. Iako je uručenje nagrade sastavni deo ceremonije svečanog otvaranja Filmskih susreta u Nišu, realno, ona bi laureatu mogla biti uručena i u Beogradu.

- Nisam za to da se Voji nagrada uruči u Beogradu. To je deo festivalske svečanosti, tako da, ako to ne može da se uradi pred niškom publikom, gde se i rodila ideja o nagradi "Pavle Vuisić", onda je nećemo ni u Beogradu dodeljivati, makar iduće godine na sceni imali dva laureata - za 2020. i za 2021. godinu. To je moj stav, a da li će tako i biti, ne znam. Što se Vojine nagrade tiče, on je se sit načekao. Zaslužio ju je i mnogo ranije, ali svejedno, kad dođe, lepo je da dođe - ističe Živković.

foto: Dragana Udovičić

Filmski susreti se od osnivanja realizuju na Letnjoj pozornici u Tvrđavi, pod vedrim nebom, ali u trenutnim epidemiološkim uslovima to nije nikakva prednost. Za učešće na niškom festivalu ove godine je prijavljeno 19 filmova, od čega je selektovano 10. U igri je i film reditelja Darka Bajića "U ime naroda", a da li će biti u zvaničnom repertoaru festivala, još nije poznato.

Ukoliko epidemiološke prilike budu procenjene kao nepovoljne i posle 10. septembra, biće to prvi put, za 55 godina trajanja da Filmski susreti ne budu održani. - Imam neko svoje gledanje na stvar. Iskreno, ne razumem šta znači neodržavanje javnih manifestacija poput Filmskih susreta, koji se održavaju pod vedrim nebom. Razumem vrlo dobro situaciju u pozorištima i na koncertima u zatvorenom prostoru, to vrlo razumem. Mi smo spremni i da prepolovimo gledalište, da obezbedimo fizičku distancu gde bismo u prodaju pustili svaki drugi red, ili pravili razmak od dva do tri sedišta između, ali da se festival održi. Koliko će ta naša molba ili želja biti ispunjena, to je sada veliko pitanje - zaključuje Živković.

foto: Tanjug Slobodan Miljević

Branislav Tiodorović: Ljudi su željni kulture Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da se zalaže za to da se, uz poštovanje svih mera, održe Nišvil i Filmski susreti. - To se mora uraditi u kriznom štabu Vlade. Da, uz poštovanje svih mera, pustimo da rade pozorišta, bioskopi, da neke manifestacije, kao što su naš Nišvil, Filmski susreti, da se održe tako što ćemo broj gledalaca, učesnika, korisnika tih manifestacija prilagoditi onim uputstvima koja već imamo - poštovanje distance, držanje maske. Ljudima je to potrebno, oni su željni da mogu da budu u kulturi, da se duhovno oporave da bismo mogli i fizički da podignemo nivo izdržljivosti - izjavio je Tiodorović, a prenosi Tanjug.

Kurir/ Foto: M. S.

Kurir