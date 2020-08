ZABRINUTI SMO, ALI ŽIVIMO OD HONORARA! Srpski glumci vraćaju se u pozorišta i priznaju da su zbog jedne stvari u STRAHU

Nakon pauze zbog pandemije virusa korona, od juče su glumci ponovo u mogućnosti da nastupaju na daskama koje život znače, a Gorica Popović, Miloš Timotijević, Mima Karadžić,Anja Mit, Nebojša Dugalić, Andrija Milošević, Dragana Mićalović kažu da sada svi imaju veliku odgovornost kako bi se sve odvijalo po propisanim merama, te da je i neizvesnost prisutna.

Glumci su se vratili probama i uveliko rade na novim predstavama, a kako otkrivaju, jedva su čekali da kroče na scenu. Gorica Popović ističe da već ima planove, a da će zbog predstave „Lažljivica” sa Sekom Sablić putovati i u Beč.

foto: Stefan Jokić

- Nedostajalo mi je sve. U početku je to bila relaksacija i odmor, pogotovo meni koja sam mogla da budem u izolaciji u prirodi. Sada već nedostaje scena, čujem se sa kolegama i svi imamo neke strahove i sumnje da li će biti bezbedno. Bez obzira na to, jedva smo čekali da počnemo da igramo. Već imamo planove, u septembru će Atelje 212 da izvede premijere koje su spremne a koje smo morali da odložimo. Seka Sablić i ja idemo u Beč u oktobru sa predstavom „Lažljivica”, koja je izašla skoro i publika ju je jako lepo prihvatila - u dahu priča glumica.

foto: Printscreen Jutro

Njen kolega Miloš Timotijević kaže da je zabrinut kako će sve izgledati:

- Glumcu uvek nedostaje scena, ali mislim da je većina nas zabrinuta kako će to da funkcioniše. U predstavama ima dosta bliskog kontakta, svi se pitaju kako će publika da se zaštiti, ali malo ko obrati pažnju i na glumce. Siguran sam da postoje predstave koje mogu da se igraju sada, mislim da je tu najveća odgovornost na upravnicima pozorišta koje će predstave da stave na repertoare. Svakako, tu je i publika za koju se svi nadamo da će biti odgovorna i poštovati sve mere zaštite.S druge strane, Anja Mit otkriva je jedva čekala povratak u pozorišta.

foto: Printscreen/Instagram

- Jako sam srećna i jedva čekam, mnogo mi je nedostajalo pozorište. Nadam se da će sve ponovo biti lepo, duhovito i lepršavo. Jedva čekam da se vratimo sa predstavom „Raj na zemlji” sa kojom smo svuda putovali. Gledamo gde ćemo gostovati, presrećna sam što nas i dalje zovu kao i pre pandemije. Prilagodićemo se svim merama zaštite kako bismo mogli da nastavimo sa svojim poslom, hrabra sam i zaista jako srećna što ću ponovo da se vratim na scenu - priča ona, dok Milutin - Mima Karadžić kaže kako je sve i dalje neizvesno.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne znam kako će se to igrati. Zabrinut sam, ali što se tiče pozorišta leba i igara, biće kako bude. Mislim da ne zna niko kako će funkcionisati i što se tiče publike, a i nas glumaca - otkriva Mima, a Nebojša Dugalić dodaje da je zbog kolega koji žive od honorara bitno da što pre nastave sa radom.

foto: Damir Dervišagić

- Čekam još uvek raspored pozorišta. Najavili su mi da će me obavestiti, a planovi se menjaju po nekoliko puta dnevno. Svakako dobro je da se to što pre desi, naročito zbog ljudi koji žive od honorara, od svog posla kojim se bave. Nadam se da će se što pre sve normalizovati. Preduzeće se sve mere zaštite. Rizično je sve, mi se krećemo svakako, idemo u prodavnicu u zatvorene prostore. Teško mi je da zamislim kako će to sada sve izgledati kada su pozorišta i bioskopi u pitanju - ističe Dugalić, dok Andrija Milošević ne skriva radost zbog novih angažmana:

foto: Sonja Spasić

- Tek ćemo da imamo koordinacije, sve ustanove kulture, treba da se dogovorimo. Radujem se kao i moje kolege, svi želimo da krenemo da radimo. Jedva čekamo da počnemo, to je stav svih pozorišta i glumaca, hoćemo da ustanovimo kako i šta, pa krećemo.

I Dragana Mićalović se raduje radu sa publikom:

- Velika razlika između kamere i dodira sa publikom, jer je pozorište ipak živa stvar. Ja se jako radujem. Pre cele ove situacije sam dobila ponudu u jednom nacionalnom pozorištu da odigram jednu veliku ulogu, o kojoj još ne mogu da govorim, pa sam se malo zabrinula ako ne bude radilo pozorište do kraja godine, bila bih tužna, međutim drago mi je da pozorišta i bioskopi ponovo rade.

foto: Sonja Spasić

kurir.rs/blic

Kurir