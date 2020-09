IZGUBIO BITKU OD OPAKE BOLESTI! Preminuo čuveni klavijatu u 73. godini! Ozi Ozborn se prvi oprostio od Lija

Li Kerslejk, bubnjar benda "Juraja Hip" i bubnjar na dva albuma "Ozija Ozborna", umro je u 73. godini posle bitke sa rakom prostate.

Bivši klavijaturista "Juraje Hipa" Ken Hensli objavio je vest o Lijovoj smrti preko poruke na Fejsbuku.

- Prošlo je 39 godina otkad sam video Lija, ali on će uvek živeti na albumima koje je svirao za mene, "Blizzard of Ozz i Diary of a Madman". Li Kerslejk RIP - Ozborn je bio među onima koji su reagovali na vest o smrti Kerslejka

- Li je bio jedan od najboljih ljudi na planeti, a pored toga što je bio brat, bio je neverovatan bubnjar, pevač i tekstopisac! - napisao je Mik Boks, član "Juraje Hipa"

Kurir