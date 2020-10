TITO JU JE OBOŽAVAO, A SADA DOBILA VREDNO PRIZNANJE: Terezi Kesoviji dodeljena je OVA NAGRADA!

Tereza Kesovija dobila je Nagrada za životno delo u njenom rodom Dubrovniku. Priznanje joj je dodijeljena za izuzetan doprinos u muzičkoj kulturi i promociji Konavala.

Tokom karijere duge 65 godina dobila je više od 150 značajnih nagrada, 25 puta izabrana je za najbolju pevačicu SFRJ, a Žak Širak ju je odlikovao i proglasio Vitezom Visokog odličja za doprinose u kulturi Francuske, Kesovija je rekla da sve to u odnosu na današnje priznanje pada u senu.

- To je zato što sam ja 'Konavočica mala, sitno cvijeće brala...' Moji roditelji su Konavljani, što drugo ja mogu biti nego Konavoka? Volim Dubrovnik, ali svoje najlepše dane života provela sam po Konavlima. Za vreme rata učinila sam koliko sam mogla za ovaj kraj i na to sam ponosna. Sinoć je bila jedna dirljiva scena u mojoj porodici, mala dečica su uglas pevala "Gledala moje Konavle očima od sna" i to me je jako dirnulo. Zahvalna sam do Boga na ovoj nagradi - rekla je Tereza Kesovija i ispred Kneževog dvora otpevala pomenutu baladu.

Podsećanja radi, Kesovija je bila najnagrađivanija jugoslovenska umetnica, omiljena pevačica Josipa Broza Tita, značajnu karijeru je izgradila i u Francuskoj, prva je interpretirala "Larinu pjesmu" (La chanson de Lara) za kultni film "Doktor Živago", pesme su joj pisali velikani svetske scene poput Čarlija Čalplina i Domenika Modunja, snimila je duete sa Mišelom Legranom, ploču sa Huliom Iglesiasom, četiri puta je nastupila u pariskoj Olimpiji, a po želji princeze Grejs Keli 1966. godine predstavljala Monako na Evroviziji..., objavljena prvog dana jeseni.

