KORONA ME JE USPORILA, ALI KREĆEM U SNIMANJE NOVOG FILMA I SERIJE! Radoš Bajić za Kurir o Bjeli, Seki Sablić i frci oko Oskara!

Bez obzira na otežane okolnosti u filmskoj industriji Srbije uslovljene koronom, najavljuje se veliki broj TV serija i igranih filmova čija će realizacija započeti 2021. godine. I Radoš Bajić je, u jeku priprema za snimanje "Heroja Halijarda" i igrane serije "Vazdušni most", saznao da je nakon dva negativna teksta pozitivan i smešten je u bolnicu. Za Kurir govori o svojoj borbi, ali i aktuelnim skandalima u kulturi.

- Poštovao sam preporuke struke i mere, ali podmukli i nezvani kovid gost nije se obazirao - i nije me mimoišao... Bio sam u izolaciji osam dana, a već šest sam u bolnici. Zadivljen sam borbom naših zdravstvenih radnika za zdravlje i život svakog čoveka i pacijenta...

Kako vas paze?

- U rukama sam stručnog medicinskog osoblja i vrhunskih lekara KBC Bežanijska kosa - požrtvovanih i posvećenih svakom pacijentu. Njima beskrajno hvala.

Da li vas je korona usporila?

- Posle tri godine rada na tekstu, nakon uzbudljivog i mukotrpnog istraživanja epohe i istorijskih fakata, u izuzetnoj saradnji sa akademikom Duškom Kovačevićem, Đorđem Milosavljevićem i Strahinjom Madžarevićem - došli smo do scenarija koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nadam se da će tako biti i sa filmom i serijom. Početkom oktobra ove godine krenuli smo u pripreme, sa obilaskom lokacija, analizom plana snimanja i izradom scenografskih elaborata. Zbog pandemije bili smo prinuđeni da prikočimo s pripremama, ali ćemo ih u punom kapacitetu nastaviti čim nam okolnosti to dozvole, tako da se nadam da ćemo uspeti da snimanje započnemo polovinom maja 2021. godine.

Bilo je problema s budžetom, dokle ste tu došli?

- Ne može se reći da je bilo problema - to je prirodan proces. Radi se za naše uslove o veoma zahtevnom i skupom projektu. "Halijard" je dobio podršku Filmskog centra Srbije i Pokrajinske vlade Vojvodine - to su znatna sredstva, ali su nedovoljna da se uopšte i pomisli na početak realizacije. Nakon svih procedura i evaluacije projekta, Telekom Srbija i RTS su takođe doneli odluke da finansiraju "Halijard", tako da uz sredstva "Kontrasta" i stranog partnera, koji je potvrdio da će se priključiti - možemo krenuti u pripreme.

"Halijard" ima sve elemente projekta sa nacionalnim značajem. Hoće li vam država pomoći?

- Verujem da hoće. Kada sam 2013. godine snimao "Ravnu goru", vlast me je tretirala kao belu vranu. Od pojedinih lokalnih samouprava nismo mogli da dobijemo ni cisternu sa pijaćom vodom - da ekipa, glumci i statisti ne crknu od žeđi na 35 stepeni. Rekao bih da su se sada stvari promenile. Ne samo kada je "Halijard" u pitanju. Svi mi u filmskoj industriji moramo biti pošteni i reći da se nikada više nije snimalo. Kada je reč o "Halijardu", koji je prvorazredni nacionalni projekat, mislim da je država svesna značaja teme koju obrađujemo i da će nam pomoći da ovaj težak, odgovoran i veliki projekat uradimo do kraja i kako treba.

Hoće li film i serija pomoći rehabilitaciju srpsko-američkih odnosa?

- Verujem da hoće. Ali mu to nije prevashodni cilj. Naš film i serija su priče o stradanju, herojstvu i žrtvovanju srpskog naroda, kog su pred kraj Drugog svetskog rata zapadni saveznici pustili niz vodu - što nam se u istoriji veoma često dešava. Srpski seljaci, koji su izneli ceo "Halijard", pokazali su neverovatnu plemenitost, humanost i dobročinstvo - spasavajući američke i engleske pilote, oni su postali sinonim za sve ljudske i patriotske vrednosti - o čemu, s dolaskom komunista na vlast, mnogo decenija posle rata nije smelo ni da se zucne.

Rekli ste da se započeli pripreme, da li radite na kastingu? Zna li se ko će igrati u "Halijardu"? Ko će igrati glavnu ulogu - kapetana Zvonimira Vučkovića?

- To još nije rešeno. Biće to težak i veoma delikatan posao. Ja volim svoje kolege i nekad, zbog svog mekog srca, znam da pogrešim. A ovde greškama ne sme biti mesta. U projektu ima preko 200 uloga, od toga najmanje pet glavnih, zatim desetak veoma velikih i znatan broj krucijalno bitnih epizodnih uloga. Sa nekim glumcima već razgovaramo, neke pratimo, a da oni i ne znaju da su u našoj vizuri. Potrebno nam je najmanje deset američkih glumaca, jedan od glavnih junaka - pilot Edvard Volš. Nastojimo da obezbedimo učešće makar jedne velike svetske filmske zvezde. I na kraju, kada je kasting u pitanju, sada znam samo da jedan glumac sigurno neće igrati...

Ko je to...?

- Na kraju Drugog svetskog rata nijedan seljak podno planine Suvobor nije imao preko sto kila.

Podigla se velika prašina zbog izbora našeg kandidata za Oskara. Kakav je vaš komentar?

- Prirodno je da se ljute i negoduju oni koji su bili u nominaciji, a čiji filmovi nisu prošli. I ako je bilo propusta u sprovođenju izbora, a kad se malo dublje udubimo, vidimo da nije - mislim da cela srpska kinematografija treba da podrži našeg kandidata. Što se mene tiče, "Dari iz Jasenovca" želim svaku uspeh i svaku sreću.

Kako ocenjujete napade pojedinih poslanika u Skupštini na vaše kolege Seku Sabljić i Dragana Bjelogrlića?

- Lično se ne slažem sa velikom Jelisavetom, sa kojom sam glumio u mladosti i koju inače veoma cenim - da je otadžbina tamo gde je dobra sarma. Ali to je moja privatna stvar. Otadžbina je nešto mnogo uzvišenije. Ona može biti samo jedna, a to je zemlja u kojoj smo se rodili, u kojoj su rođeni naši očevi i dedovi, u kojoj su grobovi naših predaka. Dakle, ne slažem se sa Sekom - ali osuđujem napade iz skupštinskih klupa na nju i na kolegu Bjelogrlića. To nije posao parlamenta. Srbija mora da bude demokratska zemlja u kojoj svako ima pravo da iskaže svoj sud. Verujem da Skupština mora postati mesto na kojem će poslanici odgovorno vršiti svoju zakonodavnu funkciju i druge važne poslove koje im je poverio narod, a ne da se bave prebrojavanjem i analizom toga šta je koja javna ličnost izjavila.

