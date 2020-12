ŽAN KLOD VAN DAM POKAZAO MAJKU! Glumac oduševio snimkom kako ĐUSKA sa njom na plaži, objavu lajkovalo preko 200.000 ljudi! VIDEO

Slavni glumac Žan-Klod van Dam nedavno je napunio 60 godina, a novim snimkom na svom Instagramu dokazao je da je i dalje dete u duši.

Naime, on je sa svojim pratiocima podelio video snimak na kojem igra sa svojom majkom u kafiću pored plaže dok nazdravljaju uz čašu vina.

"Zabava…" napisao je kratko van Dam u opisu videa.

foto: Pritnscreen

Inače, glumca na pomenutoj mreži prati više od 5 miliona ljudi, a ovaj snimak lajkovalo je više od 200.000 korisnika Instagrama, a među njima je i naša pevačica Dragana Mirković sa kojom je Žan druži.

"Imam tu sreću da srećem velike i poznate ličnosti. Za mnoge od njih s kojima sam se viđala i ne znate jer nisam propagirala i slala slike. Sa Žan-Klodom se stvarno družimo Toni i ja. On da nije objavio, ne bih ni ja, on je čovek objavio svuda. Meni je bilo neprijatno koliko je on mene podizao u nebesa", rekla je jednom prilikom Dragana.

Kurir.rs/I.B.

Kurir