VAJA DUJOVIĆ ZA KURIR: U 2021. želim samo da svi budemo zdravi, a volela bih da opet slobodno putujem i vidim Ameriku!

Druga sezona serije „Državni službenik“, nastala u produkciji Telekoma Srbija i Danas filma, obeležila je 2020. godinu, a mnogi glumci su se probili u svetu televizije zahvaljujući baš njoj. Među njima je i Vaja Dujović, koja je odigrala Anu, suprugu glavnog junaka Lazara Stanojevića, operativca Državne bezbednosti, kojeg tumači Milan Marić. Glumica u novogodišnjem intervju za Kurir otkriva po čemu pamti praznike i šta će sebi poželeti u ponoć.

- Godinu koju ispraćamo pamtiću po tome što mi je donela neke nove i drage ljude u život. Uspela sam da odem čak i na more. Gotovo pola godine morali smo da budemo razdvojeni jedni od drugih, a nova ne znam šta će da mi donese. Želim samo da svi budemo zdravi, a volela bih da mogu da opet slobodno putujem i vidim Evropu i Ameriku.

Gde ćeš biti 31. decembra?

- Novu godinu ću proslaviti u krugu dragih prijatelja. Biće manji krug ljudi jer moramo da se čuvamo.

Kako pamtiš dočeke kad si bila dete?

- Deo rituala je bio odlazak na novogodišnje predstave, a čekali smo je u krugu porodice. Moj brat Andrija i ja smo do poslednjih godina odrastanja verovali u Deda Mraza. Dane do Božića bismo provodili i s bakama i dekama. Detinjstvo pamtim kao lepo i toplo.

A prvi doček bez roditelja?

- Bilo je to tek krajem osnovne škole. Išla sam na doček s mojom danas kumom i koleginicom Ivom Stefanović. Dobro smo se provele.

Da li si kasnije najluđu noć provodila s kolegama s klase?

- Samo jedne godine je skoro cela klasa otišla na Zlatibor u vikendicu kod Ivana Zablaćanskog. Išli smo u ponoć na trg. Tokom tih dana smo se takmičili ko će bolje da napravi sarme. Volim i da skijam, a uživam i na snegu. Bili smo kao deca. Grudvali smo se po ceo dan, pravili Sneška.

U „Državnom službeniku“ igraš s ocem Vladanom, ali ovo nije vaša prva saradnja.

- U „Službeniku“ nismo imali zajedničke scene. Prvi put smo igrali u seriji „Jedne letnje noći“. Bila je to moja prva televizijska uloga. Čudno mi je bilo s njim da stanem u kadar. Imala sam tada i malu tremu. Međutim, kad je krenula scena, nekako sam se opustila i imala osećaj kao da to radimo svakog dana.

Koliko te je otac podržao da se baviš glumom?

- Verujem da nije bio srećan zbog mog izbora. On mi, naravno, to nikad nije rekao. Roditelji me u svemu podržavaju, pa su i u toj odluci.

Mnogi ljudi veruju da je tvoj partner i u privatnom životu Milan Marić.

- U drugom delu serije fanovi su čak i navijali da se pomire Ana i Lazar. Ne odustaju ljudi od ideje da i privatno spoje Milana i mene. Sve mi je to slatko.

Borba Roditelji su pobedili koronu Tvoj otac je imao teži oblik korone. Kako ste se se vi s tim nosili? - Moj otac je 16 dana bio u bolnici, a mama je u isto vreme imala blaži oblik korone. Nikom ne bih poželela tu vrstu straha i neizvesnosti za svoje najbliže. Nije bilo lako. A sada tek shvatam koliko smo se plašili i strepeli. Hvala bogu što je na kraju sve dobro ispalo. Dobro je da nemaju posledice. Kad je tata bio u bolnici, ništa mi drugo nije bilo važno.

