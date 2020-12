ANJA MIT PROGOVORILA O RASKIDU SA BIVŠIM DEČKOM NAŠE VODITELJKE! Evo u kakvim odnosima su se rastali: Život ide DALJE!

Glumica Anja Mit nedavno je raskinula višemesečnu vezu s Nikolom Konstantinovićem, kog su domaći mediji dovodili u vezu s voditeljkom Dušicom Jakovljević.

- Zadržaću intimu za sebe koliko god je moguće. Ne pričam puno o privatnim stvarima, rastali smo se u prijateljskim odnosima. Život ide dalje - kaže Anja kratko, i otkriva da je serija „Urgentni centar“, bila veliki izazov za nju.

- Bilo mi je drago kada su me pozvali da radim u trećoj sezoni. Moja druga želja, da nisam glumica, bila je da budem hirurg. Večito sam se pitala da li bih mogla da upišem medicinu, da nisam glumu. To je jedan težak zadatak, treba da igrate doktora s iskustvom. Bilo mi je drago da su ljudi bili oduševljeni, ali nažalost me više nećete gledati u istoimenom projektu - govori Mitova, koja je imala otežavajuću okolnost zbog toga što nije prošla obuku pred samo snimanje serije.

Anja ističe da su je kao mlađu povređivali ružni i sujetni komentari na početku karijere.

- Imala sam tu sreću, koja je mač sa dve oštrice, da mi prva od uloga bude u seriji „Komšije“. Strašno sam se plašila kako će to sve izgledati. Bitno je da vas kolege u tom trenutku podrže. Hvala Milanu Karadžiću što je imao poverenja u mene. Nemate osećaj kako to sve izgleda, jer mislite da radite nešto dobro i tek kada vidite to montirano, onda dobijete osećaj za materijal koji je gotov. Neke stvari su me povređivale, jer sam prosto bila klinka. Prošlo je samo pet godina, ali mnogo toga se izdešavalo u mojoj karijeri. Važne životne stvari sam naučila i pokupila - govori glumica.

