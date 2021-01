ŽIVIM PRIVATNO, NADAM SE DA ĆU KUPITI STAN, VELIKA JE BORBA! Glumac progovorio o finansijama, pa spomenuo ulazak u rijaliti!

Glumac Aleksandar Radojičić otvoreno je govorio o načinu na koji glumci danas žive, te istakao da se od početka karijere vodi određenim principima i da se trudi da od njih ne odstupa.

- Stanujem privatno, ali mislim da imam za sve svoje potrebe dovoljno. Nadam se da ću kupiti stan u nekom trenutku. Da ne pričamo sad o toj mojoj finansijskoj situaciji, i to zavisi, ako radiš više imaš više, ako radiš manje naravno sastavljaš kraj s krajem, zato što je teško zaposliti se u pozorištu. Teško je ako nema snimanja, onda se obaraju cene. Mnogo nas je, mnogo glumaca godišnje izađe sa akademije, što državne, što privatnih, i neminovno svi dolaze u Beograd jer se ovde sve dešava, većina stvari, ne računajući pozorišta kojih ima i po Srbiji. Velika je borba, moraš da biraš da li ćeš da prihvatiš nešto po mnogo nižoj ceni nego što bi trebalo, ali da bi radio, ili ćeš da ostaneš dosledan sebi. Ja sam tu imao spoj nekih svojih stavova i srećnih okolnosti, ili kako god to nazvali, i zaista sam se držao svojih stavova, ali su me i dalje zvali da radim - iskreno je ispričao Aleksandar.

On je prokomentarisao i način na koji ga mnogi doživljavaju u javnosti.

- Često se pričalo o tome da sam onaj "lepi glumac", ili onaj "fini dečko", pa je onda bilo da se ja kao pravim da sam fin. Ja prosto mislim da za javnost nije ono kakav sam ja sa mojim drugarima kad igramo igrice, ili kada sam ljut, kada sam nervozan, zato što ja da želim da to ljudi vide ušao bih u rijaliti, i onda bih bar zaradio neki dinar od toga. Najlakše je da odbiješ intervjue, i da odbiješ neka pitanja, samo što onda tvoj glas neće čuti neko, i prosto dopustićeš da te nadglasaju mediokriteti kojima nije mesto u javnosti... Mi nismo školovani za odnose sa javnošću, mi smo se školovali da se bavimo našim poslom, ali sada neminovno ide i ovo, kao, glumci su nadobudni. Nisam, samo ne znaš kroz šta sam prošao - rekao je glumac.

