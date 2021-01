DEČACIMA JE GOVORIO DEBEO SI, DEVOJČICAMA GUSKO: Mikin učenik otkrio kako ih je sve vređao na časovima glume

Glumica Milena Radulović u javnosti je napravila pometnju kada je priznala da ju je silovao reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić.

Vukašin Ljuština bio je đak Mike Aleksića koji je otkrio kako ih je učitelj vređao na časovima dok ih je učio glumi.

"Časovi su počinjali tako što mi dođemo, imali smo tri časa nedeljno, jedan kod Mike, svaki čas je počinjao sa oče naš, i morale su devojčice da nose suknje, dečaci pantalone, na ivicu ili somotske obavezne su bile cipele. On je to pravdao sa urednošću i poštovanjem te grupe. U grupi su bila razna pravila i ko nije hteo da poštuje pravila, nije mogao da bude u grupi", rekao je Vukašin.

"Ja sam bio u grupi tri godine, moja sestra preko osam. Ovo je veliki šok, velike su to traume za sve nas. Mika je bio izuzetno strog, tačno je da je Mika vređao, tako se ponašao. On je imao svoje favorite i nije se prema svakom učeniku isto ponašao. U tom momentu ti misliš da si ti kriv ako se tvoje mišljenje ne slaže s njegovim ili ako si ti uradio nešto kako ne treba. Ako si pričao na času, ideš na umivanje, vređanje "debeo si", "gusko", to su tako uvredljive stvari. Kad neko ima 12-13 godina zna da ostavi trajne posledice, na njihovo samopouzdanje. On je sve to podvlačio pod gaženje sujete i otvaranje osobe prema glumi. U grupi je bilo 20 i većina nije upisala Fakultet dramskih umetnosti niti se bavi glumom", rekao je Ljuština u Jutru na Prvoj TV.

"Jako je bitno što je Milena Radulović istupila zbog svih devojčica i devojaka koje su se osetile ugrožene. Ovakve stvari se više neće događati kod Mike kakav god ishod da bude", dodao je na kraju Ljuština.

