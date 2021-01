MISLILA JE DA ĆE JE RASKOMADATI NA DELOVE, A SIN JE SVE TO GLEDAO! Glumica prošla pakao s MUŽEM, prijavila ga za porodično nasilje

Poznata glumica Kristina Riči je prijavila supruga juna prošle godine za zlostavljanje. Džejms Hirdigen je dobio zabranu prilaska i ne sme se približiti Kristini i njihovom maloletnom sinu Frediju (6) na više od 100 metara.

Glumica je navela da je suprug počeo da je zlostavlja 2019. godine, da je tukao, pljuvao i maltretirao. Navela je da se plašila za svoj život i život deteta.

Zvezda porodice Adams rekla Džejmsu da želi razvod, ali su njeni planovi zaustavljeni kada je pandemija Covid-19 pogodila SAD u martu. Dok je zemlja ulazila u nacionalnu blokadu, Kristina je rekla da se „našla zarobljena u kući sa nasilnikom“.

Dok je bila u karantinu, tvrdila je da ju je suprug dva puta napao. Tvrdila je da je sukob postao toliko žestok, da ju je jurio po kući da bi je sprečio da pozove policiju tokom svađe. U dokumentima se navodi da je Džejms vukao Kristinu za zglobove i bacio je u kamin i gađao stolicom.

Kristini su ostale brojne modrice i posekotine. U drugom napadu istog meseca, Kristina je rekla da je suprug pljuvao, gađao kafom i sve to dok ih je njihov sin gledao. Ona se tada uplašila da bi sve moglo da se završi smrtnim ishodom i da se mnogo plašila za svoj život jer je on izjavio da bi se mogao sažaliti na nju, jedino ako je raskomadana na sitne delove. Kristina je rekla da je odmah sakrila sve noževe po kući. Sud u Los Anđelesu je doneo tzv. hitnu zabranu prilaska posle njenih tvrdnji. Kristina se takođe trudi da spreči supruga da javno objavi njihove fotografije i snimke jer smatra da će poniziti i osramotiti i da to radi iz osvete.

Advokat njenog uskoro bivšeg supruga je najavio kontra-tužbu u kojoj se pominje agresivnost glumice, alkohol i korišćenje nedozvoljenih supstanci, a doveo je u pitanje i njen kredibilitet.

