MINJA SUBOTA O MIKI ALEKSIĆU I NJEGOVOJ ŠKOLI GLUME: Zloupotrebio je devojčice i devojke koje su pokazale TALENAT!

Čuveni televizijski voditelj, Minja Subota, prokomentarisao je slučaj seksualnog zlostavljanja i uznemiravanje učenica škole glume od strane Miroslava Mike Aleksića (68), i pružio podršku Mileni Radulović (25) i Ivi Ilinčić (24).

"Ja bih se, pre svega, usmerio na ovo kada su u pitanju deca. Pre svega, dajem priznanje mladim devojkama i dramskim umetnicama koje su pokrenule jednu ovakvu stvar i sada je na nama da pronađemo neke zakonske okvire, da usavršimo pristup svemu tome, da iskoristimo ovu tužnu i ružnu situaciju da to popravimo. Šta znači ta škola glume? Ja sam danas predsednik upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra. Tu je jedna veoma raskošna paleta sekcija, radionice, vajara, slikara, video sekcije, hor koji dobija nagrade... To kad uđete, to je jedna radost, jedan primer jednog centra... S druge strane vam se događa jedna ovakva stvar", istakao je Minja.

"Roditelji ne upisuju decu na takva mesta da bi oni postali glumci. Ne. Upisuju da bi deca društveno živela, da bi naučila lepotu govora, da bi se družili, imali bogatiji društveni život i da bi to nosili kao lepe uspomene iz detinjstva. Od njih 100, 200, možda jedan postane dramski umetnik. I sada odjednom vidimo nepedagoški odnos prema njima, da su ona maltretirana i tako dalje... Ali gde je vrh? Vrh je da su odabrane one mlade devojke i devojčice koje su pokazale talenat i htele da odu na glumu, da upišu akademiju... i on je njih zloupotrebio", prokomentarisao je.

Minja Subotić osvrnuo se na raniji period, kada je sve, kako kaže, bilo mnogo drugačije.

"Moje kolege i ja smo stvarali pod jednom devizom koju treba svi da usvoje, a to je nas naučio Duško Radović - deci poklanjajte samo najbolje i prema deci se odnosite kao sebi ravnima. Time se treba rukovoditi", izjavio je čuveni voditelj u jutarnjem programu Prve televizije.

