ZVEZDA SENKI SE UDALA I SADA ŽIVI U IRSKOJ! Iva Kevra: Bavim se glumom, a suprug snima u studiju gde su radili Rijana i Eminem!

Iva Kevra, rodom iz Pule, umesto u Zagrebu, studije glume zavšila je u Beogradu. Mladu glumicu proslavila je uloga u prvoj sezoni serije "Senke nad Balkanom", a onda je prosto nestala sa scene. Ekipa Kurira pronašla je Ivu u Irskoj, gde pokušava da gradi internacionalnu karijeru.

- Udala sam se pre dve godine za muzičara Đorđa Ivanovića. To leto smo proveli u Puli. Preseli smo se u Irsku krajem 2019. i fino smo se snašli. Sada imam i svog agenta i saradnja ide lepo - započinje svoju priču Iva.

foto: Privatna Arhiva

Glumica je već navikla da menja sredinu, a odluka da napuste Srbiju je više zbog supruga, koji je veoma traženi muzičar.

- Hteli smo da dođemo na englesko govorno područje. Dablin je kulturno jezgro i centar muzičke i filmske industrije. Irska je prelepa i čuli smo samo lepe stvari i utiske ljudi koji su došli ovde da žive, pa smo se mi odlučili da pokušamo. Trenutno je treći lokdaun (karantin ili zaključavanje). Ograničeno je kretanje na pet kilometara od kuće, kao i trenutno svuda u svetu - objašnjava Kevra.

foto: Privatna Arhiva

Iva je udata za Kruševljanina Đorđa Ivanovića, alijas George Ivanovich, koji u svojoj biografiji već ima saradnju sa značajnim muzičkim imenima.

- On je singer-songwriter (kantautor, prim. aut.), kako ovde kažu (smeh). Poslednji singl "Don't look at me like we're alone" je radio u studiju "San" (gde su snimali Eminem i Rijana i drugi) s Fergalom Dejvisom. Fergal je radio sa Šinejd O' Konor i grupom Mjuz, tako da smo jako srećni kako se stvari odvijaju, izuzev pandemije, naravno - zaključuje Iva Kevra.

foto: Ana Paunković

O potezu Milene Radulović Devojke su ulile hrabrost i drugim žrtvama Iva pažljivo prati slučaj glumice Milene Radulović, koja je podnela krivičnu prijavu protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje. - Veoma sam se potresla kad sam to čula. Strašno da su to doživele. Divim im se na hrabrosti i ne mogu ni da zamislim koliko je ovaj korak koji su napravile bio težak. Verujem da su ovim ulile hrabrost drugim žrtvama ove vrste nasilja - iskrena je Kevra.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Damir Dervišagić

