GODINAMA IDEM NA PSIHOTERAPIJE, RAZMIŠLJALA SAM KAKAV TO PROBLEM IMAM! Anđelka Prpić otvoreno o RAZVODU i privatnom životu!

Glumica Anđelka Prpić važi za nekog ko uliva optimizam, ali sada je otkrila da se i ona suočila sa životnim problemima.

Ona je istakla da je redovno išla na psihoterapiju koja joj je dosta pomogla.

- Pomišljala sam kakav to ja problem imam? Ima ljudi, koji nemaju šta da jedu, pa su ne daj bože žrtve nekih ozbiljnih stvari. Što bi moja mama rekla: “Nisi ti gladna, ti si besna”. Vaspitani smo u tom duhu, da mislimo da je to bes. Ali ne, to je nasušna potreba. Da se malo pročešljaš, usmeriš, da proveriš sebe. I onda sam shvatila da nema potrebe čekati da se veliki problem desi. Naprotiv, još je bolje otići dok niste u velikom problemu ili da možda toga niste ni svesni. Ja to upražnjavam godinama. Ranije je to bilo jednom, dva put nedeljno, sada jednom u dve, tri nedelje. To je mentalna higijena koja je svima neophodna - rekla je Anđelka.

foto: ATA Images

Na pitanje da li je uz pomoć psihoterapije kvalitetno posložila život, ona je odgovorila:

- Psihoterapeuti vam dođu, barem iz mog iskustva, kao odraz u ogledalu. Zapravo sve do čega vi dođete i šta iznesete je već u vama. Samo kada to izgovorite naglas i percipirate drugačije. Jako je važno kada neko ide na psihotarapije da je svesan da to želi, da mu treba pomoć bilo kakvog tipa. Razmišljala sam da li ću imati potreba da se dopadnem doktorki, da je šarmiram, da sve bude u cilju da na kraju ona meni kaže: “Bravo Anđelka, kako ste vi divna osoba”. A zapravo kada dođete na tu fotelju, konačno sve nametnuto otpadne, kao da vam neki serum istine ubrizgaju. I cenite te momente.

Anđelka se dotakla i razvoda od bivšeg supruga sa kojim ima sina.

- Moj bivši muž i ja nismo stvari prepuštali slučaju. Nismo se pravili pametni, nego smo otišli da se konsultujemo s kim treba i kako treba pričati. Na kraju krajeva, ako nećete da idete kod nekoga, postoje knjige. Stvarno čovek o svemu danas može da se edukuje, informiše. Da se izbegne neka velika šteta. Ono što sam iz svega toga zaključila je da će dete stvari doživeti onako kako ih i vi doživljavate. Dakle, ne možete i ne treba lagati decu. Ako mogu da dam savet, konsultujte se sa stručnim licem, pomoći će vam, olakšati i bićete ponosni na sebe jer radite pravu stvar na pravi način i znajte da za sve postoji rešenje.

Kurir.rs/I.B/Blic

BONUS VIDEO:

Kurir