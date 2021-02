OPASAN BIT SRPSKOG PRODUCENTA ZA ČUVENU KARDI BI? Sve je počelo na Instagramu, a onda je nastao njen HIT? (FOTO)

Reperka Kardi Bi je objavila dugo očekivanu pesmu "Up" (Gore) koja je za kratko vreme postala veoma popularna, a ono što ulazi u uši je bit. Neobičan, sa klavirima, basom i prelazima, rep pesmi daje primese popa.

Kada je pesma izašla na servise za puštanje muzike, niko od producenata nije bio potpisan, ali se društvenim mrežama prenela priča da je za ovaj hit navodno odgovoran producent iz Beograda.

- Moj rođendan se pada 25. decembra, ali sam ga proslavio dan kasnije. Te noći mi je njen tim poslao poruku na instagramu i tražio jedan određeni bit, ali mi nisu rekli za koga je. Tek kasnije su mi rekli da će završiti u novom singlu Kardi Bi. Poludeo sam od sreće. Narednih deset dana nisam spavao uopšte. Poslali su mi dokumete dva dana kasnije i rekli da će pesmu objaviti u januaru i to je to. Najbolji poklon za rođendan koji sam mogao da dobijem - ispričao je on za Complex.

