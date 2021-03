ZAFRANOVIĆ JE POTROŠIO SVOJ HONORAR, A FILM O HOLOKAUSTU NIKAD NIJE SNIMIO! Dušan Jović za Kurir: Tužio me je i tvrdio da je autor

Somborac Ernest Bošnjak sanjao je pre jednog veka da od Sombora napravi Holivud. Ostala je to samo želja, ali su danas neki drugi Somborci Dušan Savić i Dušan Jović uspeli da naprave film "Porajmos", koji može da bude prikazan i u Americi i širom sveta.

Potresna priča, slično kao i "Dara iz Jasenovca", govori o Holokaustu, postavlja pitanja prirode ljudskog zla i slika događaje iz naše bliske prošlosti. Film će, umesto Lordana Zafranovića, kao reditelj potpisati Gorčin Stojanović.

foto: Privatna Arhiva

- Tačno je da su pripreme počele još 2017. godine, dogovori i pregovori sa gospodinom Zafranovićem, ali na kraju on nije učestvovao u ovom projektu. Film će zvanično, premijerno, biti prikazan na Martovskom festivalu za mesec dana - kaže za Kurir producent i koscenarista ovog ostvarenja Dušan Jović.

On objašnjava da je do prekida saradnje s velikim rediteljem moralo da dođe jer nije uspeo da snimi film sa skromnim sredstvima koja su imali na raspolaganju.

- Zafranović je hrabro i vešto obrađivao određene osetljive teme, i to je zaista za svako poštovanje. Međutim, to nema veze s njim kao čovekom. Svesno je, kao veliki prijatelj pisca "Porajmosa", ušao u ovaj projekat sa vrlo skromnim sredstvima i jasnim ciljem, ali je iz njega izašao na vrlo ružan i nepristojan način - objašnjava Jović i nastavlja:

foto: Damir Dervišagić

- Imao sam utisak da on ne želi da snimi taj film nego da iskoristi priliku da troši taj pomenuti skromni budžet za "pripremu filma" i da ga nikad ne snimi. S obzirom na značaj teme koju film obrađuje, argumentacija je bila da "država mora da pokrije troškove produkcije jer je to od naročitog značaja". Da, ali ovo je kratki film, ne dugometražni. I sredstva koja su nam odobrena nisu ni blizu dovoljna za produkciju dugometražnog filma, niti mi je ikad bila namera da tako nešto radim. Nismo se složili. "Počećemo, neko će već da plati, naći ćemo sponzore..." U momentu kada sam shvatio da će nas takav stav dovesti do propasti, zahvalio sam mu se na saradnji. Onda me je tužio za povredu autorskih prava.

Svi pomogli Raša Bukvić dao kuću ekipi foto: Damir Dervišagić Film "Porajmos" najavljen je još 2017, a snimljen tek krajem 2018. na somborskim ulicama (Apatinski put, Vojvođanskoj, Ulici Rada Končara, Njegoševoj...) i na železničkoj stanici i kanalu. Zanimljivo je da su lokacije snimanja kuće Save Stojkova, porodice Pavkov, ali glumca Radivoja Raše Bukvića.

Dušan Jović kaže da je spor dobio.

- Lordan je izgubio na sudu. Čovek je tvrdio da je autor scenarija, scenografije, izbora kostima, muzike... Pored svih živih autora sa piscem Dušanom Savićem na čelu. Potpuno bizarno. Ne znam koji sud bi mogao da presudi drugačije. No, nema veze. Samo sam razočaran. Ako se bavimo ovim poslom, pretpostavka je da imamo plemenite pobude. Nisam ni pomislio da ovako nešto može da se desi. Takođe, ako ste iskreni u onom što radite, novac nije na prvom mestu, nego ono što želite da ostavite iza sebe. Materijalna šteta koju je meni kao producentu naneo je mizerna u odnosu na ono što mislim o njemu posle svega - zaključuje producent, glumac i scenarista ovog filma. Za komentar ovih navoda Lordan Zafarnović ostao je nedostupan do zaključenja broja.

foto: Boris Čelić

Da podsetimo, "Porajmos" se bavi sudbinama mađarske Jevrejke Žuže, romskog violiniste Dejana i nemačkog oficira Franca na početku rata u Somboru, a potom u koncentracionom logoru. Film je realizovan u produkciji "Ravangradfilma" u saradnji sa Srednjoevropskim kulturnim centrom i Studiom centar Beograd, Kulturnim centrom "Laza Kostić" Sombor, Savezom jevrejskih opština Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu, Fondacijom za otvoreno društvo i Ministarstvom kulture i informisanja.

Mlade zvezde u filmu Glavne uloge igraju Branislav Jerković i Vanja Nenadić U filmu "Porajmos" glavne uloge igraju zvezde serije "Tajne vinove loze" Branislav Jerković i Vanja Nenadić, kao i Ervin Hadžimurtezić, Ivana V. Jovanović i Slaven Došlo. Scenograf je Milenko Jeremić, producent i scenarista Dušan Jović, a direktor fotografije Đorđe Arambašić.

Kurir/ Ljubomir Radanov

Kurir