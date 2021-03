SIN ROK LEGENDE NAJUSPEŠNIJI SRPSKI DIRIGENT! Aleksandar Marković: Umetnici iz Srbije su AUTSAJDERI u svetu, ceni se samo talenat

Vladimir Marković iz grupe Vlada i Bajka je živa legenda srpskog rokenrola, ali u svetskim okvirima u klasičnoj muzici svi s velikim uvažavanjem govore o njegovom nasledniku Aleksandru Markoviću. On je trenutno najuspešniji srpski dirigent u svetu. Iz rodnog Beograda je otišao pre dve decenije da bi studirao dirigovanje kod Leopolda Hagera na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču. Bio je stipendista fondacije "Herbert fon Karajan". Po završetku studija bio je šef-dirigent u Tirolskom državnom teatru i orkestra u Inzbruku.

- Biti umetnik iz Srbije uglavnom znači nemati lobi u inostranstvu, biti jedna vrsta autsajdera. Zato mi je bilo bitno da studiram na najboljim mogućim školama, naučim jezike i steknem autoritet za interpretaciju raznih stilova. Muzički biznis razmišlja ovako: umetnik koji je rodom iz Nemačke najbolje razume nemački repertoar.

Rus je autoritet za rusku muziku, Italijan najbolje diriguje italijansku operu, Finac Sibelijusa itd. - patern je prepoznatljiv. Šta onda najbolje diriguje Srbin? Mi nemamo repertoar koji je međunarodno relevantan. Mi moramo svet osvojiti talentom i upornošću. Svaki moj podvig, svaka pozicija koju sam imao, proizašli su direktno iz moje ljubavi prema muzici i kvaliteta mog rada. Pobeđivao sam u otvorenoj konkurenciji, a ne iza zatvorenih vrata. Biti Srbin nije bila olakšavajuća okolnost i utoliko su mi dragocenija moja dosegnuća - priča Marković za Kurir.

U njegovoj bogatoj biografiji stoji da je bio muzički direktor i glavni dirigent Filharmonije iz Brna, muzički direktor Opere Nort i gostujući dirigent ansambala i operskih kuća širom sveta. Ceo san i velike planove za 2020. i 2021. srušila je sada korona.

- U januaru prošle godine debitovao sam u SAD s produkcijom opere "Evgenije Onjegin" P. I. Čajkovskog u Sijetlu. Ovaj dvomesečni projekat je na najbolji mogući način uveo novu godinu, očekivali su me između ostalog koncerti s fenomenalnom Sinfonijom Varsovijom i produkcija opere "Elektra" R. Štrausa u Sloveniji. I onda je počela serija otkazivanja: iz Varšave su me zvali da mi saopšte da je koncert otkazan bukvalno dok sam zatvarao kofer i kretao na aerodrom. Ceo ostatak sezone, od marta do kraja avgusta, srušio se za mesec dana. Postao sam prvo posmatrač, a zatim i aktivni kreator sopstvenog života. Slobodno mogu reći da su poslednjih dvanaest meseci bili jedan od najvažnijih perioda mog ličnog razvitka - zaključuje muzičar.

Voli adrenalin Kajting je moja strast Aleksandar ne krije da je veliki ljubitelj ekstremnih sportova: - Skijam od malih nogu, kao dečak sam trenirao tenis i vaterpolo. Jedrenje zmajem ili kajt-surfing postala mi je u međuvremenu prava strast. Kombinacija brzine, elemenata, svežeg vazduha i pejzaža najlepši je vid rekreacije i regeneracije. Rekreirati se znači stvoriti se ponovo, preporoditi se.

