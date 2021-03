SERIJA ALEKSANDAR OD JUGOSLAVIJE JE JEDAN OD NAJVEĆIH PROMAŠAJA SRPSKE KINEMATOGRAFIJE: Gore mreže posle TV premijere

Televizijsku premijeru u ponedeljak veče je doživela TV serija "Aleksandar od Jugoslavije" reditelja Zdravko Šotre.

U 15 nastavaka pratićemo život kralja Aleksandra Karađorđevića i stvaranje Jugoslavije, a već nakon samo jedne epizode, koja je dostupna za gledanje od petka, na društvenim mrežama za ovu priču, nastalu po romanu Vuka Draškovića, kažu da je gora i od "Nemanjića".

- Prevarih se i odgledah. Prva epizoda dugo najavljivane serije "Aleksandar od Jugoslavije" ukratko se može predstaviti kao paklena kombinacija "Ranjenog orla" i "Ravne gore". Scenografija kao iz prosečnog seoskog pozorišta, dijalozi neprirodni i neubedljivi, gluma mnogih likova ispod nivoa zloglasnih "Nemanjića", što je zaista teško zamislivo - napisao je na Fejsbuku istoričar dr Jovan Aleksić s Filozofskog fakulteta u Prištini, s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

foto: Privanta arhiva

On kritikuje i izbor Ljubomira Bulajića za glavnu ulogu Aleksandra Karađorđevića:

- Neke scene prosto su tragikomične, poput ulaska regenta u oslobođeni Beograd, koga dočekuje bukvalno 50 ljudi. Njegov lik tumači izvesni Ljubomir Bulajić, čovek koji pre liči na Rodnija Trotera s brkovima nego na Aleksandra Karađorđevića. Da ne govorim o monotonim prepričavanjima skripti za polaganje ispita iz Prvog svetskog rata sa obiljem materijalnih grešaka i nelogičnosti. Sve u svemu, još jedna monumentalna bruka u najavi. Ovo ni kralj Aleksandar ni srpska istorija nisu zaslužili.

Pojedini istoričari sada smatraju da javno treba da se izvine Radošu Bajiću zbog kritika na račun "Ravne gore".

foto: Beta/Milan Obradović

Slično ambiciozno zamišljen projekat vidi i novinar i izdavač Robert Čoban. - Mislio sam da se ovo nikada neće desiti: ali da - serija "Aleksandar od Jugoslavije" je gora čak i od "Nemanjića". Takva biografija, takva epoha, takva šansa da se uradi nešto dobro... Da li je uzrok bila žurba, pandemija ili nešto slično - tek ovo će biti svakako jedan od najvećih promašaja naše kinematografije u ovoj deceniji: dijalozi, gluma, režija... sve je tu pogrešno i pored činjenice da u seriji igraju veliki glumci, da je režira veliki reditelj po romanu velikog pisca. Po romanu Vuka Draškovića "Nož" snimljen je po meni jedan od najboljih srpskih filmova devedesetih, reditelj Šotra je iza sebe ostavio filmove poput "Braće po materi" i "Lajanja na zvezde"; srpska televizija je na slične teme pre 25 godina snimala serije koje su bile remek-dela, poput "Kraj dinastije Obrenović". Ovo je bukvalno negledljivo - konstatuje Čoban na Tviteru.

foto: Tamara Trajković

I književni kritičar Igor Perišić se oglasio povodom serije:

- Vuk Drašković i Zdravko Šotra pod stare dane preslikali poetiku socijalističkih resitala. „Gluma“ junaka serije svodi se na deklamovanje presmešno neveštih replika. Toliko amaterskih da mi najuverljivije deluju one na francuskom, jeziku koji ne govorim. Čak i dokumentarni početak izgleda kao kopiran iz onovremenih filmskih žurnala. Tako to biva kada se iz sadašnje titovopionirske ideologije autorskog dvojca pokušava opravdati katastrofalna ideja i prve Jugoslavije. Dobija se mutirani kič, ili neodoljivi kemp za one koji umeju da gledaju na način Tima Bartona iz filma "Ed Vud".

foto: Damir Dervišagić

Tu je i u poslednje vreme prepoznatljiv Šotrin rad mimo svih pravila dramaturgije. Informacije bitne za radnju donose se po formuli „sećaš li se“, na šta upitani odrecituje šta se dogodilo u prošlosti kao da ispunjava rubrike u radnoj svesci iz istorije.

Jedini podnošljiv za gledanje je Petar Strugar čiji flegmatični scenski šarm nije uspeo da poljulja ni tekst koji mora da izgovara. Valjda zato što ne glumi s razumevanjem. "Nemanjići", vratite se – sve vam je oprošteno - napisao je na Fejsbuku Perišić.

foto: Goran Đukanović

Na društvenim mrežama može se naći i nekoliko pozitivnih reakcija i komentara da Šotri treba dati šansu.

Reditelj je ranije za Kurir dao odgovor na napade i tvrdnje da će nova serija biti debakl poput "Nemanjića".

- Naravno da će biti toga. Nije ovo istorijska studija, već ekranizacija romana Vuka Draškovića. Biće još mesta za polemiku. Aleksandar je bio ličnost puna kontroverzi - poručio je reditelj.

Impresivan kasting Od Lauševića do Ćetkovića Više od 130 glumaca učestvovalo je u seriji "Aleksandar od Jugoslavije", koja je snimana tokom prošle godine. Kralja Aleksandra tumači Ljubomir Bulajić, a kraljicu Mariju Tamara Aleksić. U glumačkoj ekipi su i Irfan Mensur, Petar Strugar, Branislav Lečić, Žarko Laušević, Voja Brajović, Nikola Kojo, Goran Šušljik, Sloboda Mićalović, Nada Macanković, Nataša Ninković, Nela Mihailović, Anica Dobra, Zoran Cvijanović, Vojin Ćetković, Jelica Sretenović i mnogi drugi.

Kurir.rs

Kurir