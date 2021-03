VEĆ U 1. EPIZODI IZGOVORIO JE ČUVENO NISAM OBAVEŠTEN: Ovako se Svetozar Cvetković spremao za ulogu Vojislava Koštunice

Glumac Svetozar Cvetković u seriji "Porodica", koja se emituje na Superstar TV i RTS, igra nekadašnjeg predsednika Vojislava Koštunicu. U prvoj epizodi Vojislav Koštunica izgovara rečenicu: "Nisam obavešten", po kojem je i dan-danas poznat tadašnji predsednik SR Jugoslavije, a Svetozar otkriva kako je sagledao svoju ulogu.

"To je bio delikatan momenat, to je bilo užareno leto. Ta uloga ne zahvata veliki prostor u celom događuju koji se tretira, u svih tih pet epizoda, tako da je došla na samom kraju određivanja, a reditelj je video da to mogu da budem ja. Ne znam da li sam video sebe u liku, ali sam video kao jednu veliku provokaciju koja je bila dobra. Uvek mi je zanimljivo da igram istorijske likove, ali nisam imao prilike da igram one koji su tu, prisutni, pogotovo tako jednu specifičnu ličnost kao što je Koštunica, i pogotovo tako na jednom malom prostoru. Onda se bavite sa više aspekata, a najviše sam se trudio i želio da to što je jedna vrsta stereotipa u našoj javnosti ili opšteg mesta, što izgovaram u prvoj epizodi, da to bude usvojeno", rekao je Cvetković u Uranku na K1.

foto: Printscreen

"Mi smo se upoznali na književnoj večeri Vide Ognjenović pre 2000. godine i zajedno smo učestovali u toj književnoj večeri. Posle smo se viđali na mitinzima. Nije neko poznanstvo, a da se jesmo rukovala jesmo", rekao je glumac.

Svetozar je pripremajući se za ulogu gleda Koštuničine intervjue.

"Postojalo je nešto što je mir, staloženost iz koje je uvek nešto izbijalo, ali on to nije hteo da izbije napolje. On je uspeo u tome i posle toga uspeo da se povuče u svoj mir. On je uspeo da se šeta u mantilu, prolazi kroz beogradske ulice", otkrio je glumac.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs

Bonus video:

01:05 Reditelj u Pulsu Srbije otkrio šta možemo očekivati od serije

Kurir