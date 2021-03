SERIJA PORODICA JE VELIKI ČAS GLUME I PRODUKCIJE! POZNATI PODELILI UTISKE Petar Božović zabiberio komentarom: Sjajan odabir teme!

Milionski auditorijum svako veče na Superstar TV i RTS prati seriju "Porodica" koja je oslikala poslednjih 48 sati zajedničkog života porodice Milošević. neposredno pred hapšenje bivšeg predsednika Srbije i SR Jugoslavije.

U ulozi srpskih političara našli su se naši poznati glumci Boris Isaković, Mirjana Karanović. Radovan Vujović, Uliks Fehmiu, Svetozar Cvetković, Milan Marić i mnogi drugi.

Seriju prati i mnoge javne ličnosti, a Kurir emitovane epizode komentarišu Petar Božović, Matija Bećković, Vladimir Aleksić i teoretičar književnosti Igor Perišić.

foto: Marina Lopičić

"Kad gledam seriju "Porodica", imam utisak da nam se sve to do dešava sada. Nekako mi deluje suviše dokumentarno. Sjajan odabir teme. Svakako ću je pogledati do kraja", kaže Božović za Kurir.

foto: Beta Dragan Gojić

Književnik Matija Bećković ističe da od igranih programa više voli dokumentarne.

"Puna je Kinoteka dokumentaraca o najvažnijim istorijskim događajima koje nikad nismo videli. Radije bih gledao te filmove nego njihovu interpretaciju", iskren je veliki pesnik i akademik.

foto: Damir Dervišagić

Glumci Vladimiru Aleksiću najviše se dopada njegov kolega Boris Isaković u ulozi Slobodana Miloševića.

"On je napravio maestralnu ulogu. Da je u pitanju engleska ili američka produkcija, dobio bi sve nagrade za glavnog glumca. Po meni jedna od najboljih muških uloga koje sam imao prilike da gledam poslednjih godina u svetu", objašnjava Aleksić.

foto: Tamara Trajković

Igor Perišić isto ima samo reči hvale:

"Serija "Porodica" - veliki školski čas glume i produkcije, frapantno dobro".

Kurir.rs

Bonus video:

01:19 Porodica E03 Insert 3

Kurir