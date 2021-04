SRPSKI UMETNIK HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Baku Miloratku iz Ivanjice pretvorio u holivudsku divu! (FOTO)

Aleksandar Dramićanin je srpski modni umetnik kod kog dolaze brojne javne ličnosti, ali je najveću inspiraciju pronašao u svojoj baki Miloratki, ženi sa sela koja ima 86 godina i koja se inače ne sređuje. Ova prirodna lepotica pretvorila se u holivudsku divu kada je zapala u ruke svog unuka, a društvene mreže danima bruje o njemu.

Aleksandar je neverovatnu transformaciju podelio na Instagramu i oduševio svoje pratioce, ali i one koji do sada nisu pratili njegov rad. Baka koja živi u selu kod Ivanjice je ispala prava pobednička marketinška kampanja za ovog mladića, jer se njene fotografije šire putem socijalnih mreža i o njoj se dosta priča. Naime, on je od žene sa maramom na glavi, koja se ne šminka i ne sređuje, baku pretvorio u holivudsku zvezdu kada ju je našminkao i obukao u modernu garderobu. Aleksandar je istakao sve što treba na njenom licu, a u prvi plan su došle plave oči koje su sada još upečatljivije.

Njegova baka nije navikla da se o njoj priča, nema Instagram, što je i logično, ali joj je čudno što svi pričaju o njoj. To je rekao Aleksandar koji je podelio sliku njene transformacije uz poruku:

- Moja baka! Volim je najviše na svetu! Pored svih prelepih žena koje sam sređivao i dalje si ti neko ko mene najviše inspiriše - napisao je on.

