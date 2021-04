SMRTNA KAZNA: Roman Aleksandra Jugovića Usamljenik sa Rodrigesa pred čitaocima 20. aprila

Roman Aleksandra Jugovića "Usamljenik sa Rodrigesa", u izdanju Albatros plusa naći će se pred čitaocima od utorka 20. aprila.

- Tema ovog romana gotovo je potpuna novina u našoj književnosti. Roman je zasnovan na istinitim podacima iz štampe i malog broja knjiga koje se bave smrtnom kaznom - izjavio je književni kritičar Mladen Vesković.

Urednik "Usamljenika sa Rodrigesa", profesor i književni kritičar Aleksandar Jerkov, govoreći o ovom romanu osvrnuo se na pojedine aspekte koji knjigu čine veoma uzbudljivom i privlačnom.

- Mučna je ovo priča o čoveku, njegovom karakteru i zabludi. No, kada se malo bolje razmisli, nisu li sve priče o čoveku, ukoliko se ispričaju do kraja, takve? Ima neke surovosti u rečima kojima istina o jednom uzaludnom i obmanutom životu izlazi na površinu. Aleksandar Jugović, pisac koji iz romana u roman istražuje i oblikuje neobične junake, u Usamljeniku nudi naličje jednog vremena i jedne države koja je umela da bude vrlo gruba prema svakome ko joj se opirao. Onda je te države nestalo i to je vreme prošlo, a ljudi koji su joj poverili svoje snove i živote našli su se izgubljeni i do kraja obesmišljeni, kao da su umrli pre smrti - - izjavio je Aleksandar Jerkov.

