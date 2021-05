POPULARNI GLUMAC POPIO 5 BOČICA LEKOVA I UMRO: Džordž je ostavio oproštajnu poruku 25 godina pre nego što je sebi oduzeo život!

Oproštajna poruka Džordža Sandersa pre nego što je u aprilu 1972. godine popio pet bočica lekova i dan danas trese javnost.

U trenutku smrti je imao 65 godina, a Dejvid Niven je tvrdio kako mu je Sanders još 1937. rekao kako će sa 65 izvršiti samoubistvo.

"Dragi svete, odlazim zato što mi je dosadno. Osećam da sam dovoljno živeo. Ostavljam vas s vašim brigama u ovoj slatkoj septičkoj jami. Srećno", napisao je on.

Dramatično je otišao, ali i igrao svoje uloge. Bariton hladan kao zmija, apsolutna nezainteresovanost za probleme smrtnika, pogled ispod oka i vešte, suve doskočice za svakog ko mu se obrati, jedna čista uživancija je bilo gledati bilo koje delo s njim u ulozi, jer se čini da su i scenaristi zazirali od njega, pa su mu pisali bolje replike nego za ostale, a i jedino njegove su mogle biti dobre u filmu.

Virtuoz epizode, čuven je njegov cinični kritičar Edison Devit, lik iz "Sve o Evi" za kojeg je dobio Oskara i čija naracija je čak otrovnija i od same radnje filma, kod Hičkoka je bio u "Rebeki" i "Stranom dopisniku", uobičajeno verbalno vešt iz drugog plana, i u "Slici Dorijana Greja", "Duhu i gospođi Mjur", Langovom noiru "Dok grad spava", pozajmljivao je glas Šir Kanu u slavnoj verziji "Knjige o džungli", a posebno se mora naglasiti retka glavna uloga, i to u filmu "Putovanje u Italiju" Roberta Roselinija u kojem su on i Ingrid Bergman igrali sredovečni bračni par u teškoj krizi. Oboje su odradili posao stvarno neverovatno, a sam film je jedan od boljih sa sličnom tematikom.

Pored očite dosade, na samoubistvo Sandersa su još više uticale tragedije koje su mu se dogodile pred kraj puta. Za samo godinu dana je ostao bez supruge, brata i majke, propala mu je višemilionska investicija, a i bio je sve lošijeg zdravlja, pa nije hteo da ostane bez mogućnosti da obavlja osnovne aktivnosti. Inače, njegov brat je takođe poznati glumac Tom Konvej, a pomenuta supruga je Magda Gabor, njegova četvrta bračna partnerka u životu, a druga partnerka po redu je bila njena sestra Za Za Gabor.

Rođen je u Sankt Peterburgu, bio je nemačke, estonske i škotske krvi.

