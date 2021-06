MANEKENKA ĐIĐI HADID ISKRENO O TEMI O KOJOJ SE ĆUTI: Izazov je ODGAJATI dete u MEŠTOVITOM braku, mi smo prvi koji su to UČINILI

Manekenka Điđi Hadid (26) je progovorila o veoma teškoj temi.

Naime, ona je u poslednjem intervjuu pričala o vaspitavanju deteta koje je rođeno u mešovitom braku.

foto: Profimedia

Ona sama je palestinsko-holandskog porekla, njena majka Jolanda je iz Holandije, a otac Mohamed je Palestinac. Sa druge strane, otac njene ćerke britanski pevač Zejn Malik, vuče pakistansko-irske korene.

- Mnogo razgovaramo o ovoj temi kao roditelji, ali i kao osobe koje su to iskusile na svojoj koži. Naši roditelji, sa obe strane, nose različito rasno i nacionalno nasleđe. U našim porodicama, pre našeg rođenja, nije bilo ukrštanja rasa i nacija, tako da smo Zejn i ja prve osobe u našim familijama koje su se susrele sa tom činjenicom da u sebi povezuju različita nasleđa i genetiku - ispričala je Điđi.

foto: Profimedia

- To nije nešto što su moji roditelji iskusili niti nešto što su mogli u potpunosti da razumeju, pa samim tim nisu mogli da mi pomognu u prihvatanju svega toga, a to je nešto što me je pratilo kroz ceo život - dodala je Hadidova.

- Bilo je situacija u životu kada sam osetila da sam previše bela da bih govorila o svom arapskom nasleđu ili je neko drugi učinio da se osetim tako. Nekima to nije jasno, ali u životu ti je stalo da shvatiš kojoj rasi pripadaš.

- Postavljala sam sebi pitanja kao što su: "Da li je ono što sam po rođenju dovoljno da govorim o nekim stvarima ili je to bezobzirno zbog toga što sam ujedno nasledila i belu kožu? Da li mogu da pričam o tome jer je i to deo mene ili nisam iskusila neke stvari da bih imala to pravo?" - iskreno je poručila manekenka.

Podsećanja radi, Điđi i Zejn su počeli da se zabavljaju krajem 2015. godine, a u septembru 2020. je rođena njihova ćerkica, i to na farmi u Pensilvaniji gde su se izolovali tokom pandemije korona virusa. Par sada živi u Njujorku.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./i-D)

