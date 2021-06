GOLOTINJA JE ONO ŠTO NAS ČINI LJUDIMA! Ćerka Majkla Džeksona oduvek nosi status DIVLJEG DETETA, a sada se SKINULA!

Paris Džekson (23), ćerka kralja popa Majkla Džeksona, obnažila se za potrebe novog filma "The Space Between" i svojim izgledom oduševila publiku.

Naime, Paris tumači ulogu Kori u novoj dramatičnoj komediji, a za potrebe filma se skinula u toples.

U jednoj sceni vidi se polu obnažena Paris dok leži u krevetu sa svojim kolegom Džeksonom Vajtom koji tumači ulogu Čarlija Portera, dok u drugoj sceni stoji u toplesu u jednoj mračnoj sobi punoj muškaraca.

foto: Profimedia

"Prezgodna", "Lepe grudi", "Brutalan stomak", "Samo napred, hrabra si kao i tvoj pokojni otac", neki su od komentara oduševljenih fanova.

Inače, Paris je veliki zagovornik slobodne golotinje na internetu, a jednom prilikom je rekla:

- Za one koji se pitaju zbog čega zagovaram golotinju. To je pokret koji zovem "povratak u prirodu", "izražavanje slobode" i "kako biti zdraviji". Neki čak kažu da je to i filozofija... - objasnila je ona.

- Golotinja je ono što nas čini ljudima, a to me povezuje s majkom prirodom. Uvek sam gola kad sam u vrtu. To nije potrebno povezivati sa seksualnošću na način na koji to čine holivudske zvezde i mediji, dodala je.

foto: Profimedia

Jedina ćerka Majkla Džeksona je devojka neobične lepote. Izuzetno plavih očiju i bele puti, Paris se proslavila kao model, a od nedavno je i glumica.

Imala je nekoliko zapaženih uloga na filmu, ali i u TV serijama, ali najviše talenta pokazuje na modnim pistama. Pored modelinga i glume, Paris i peva, te ima i svoj bend. 2017. godine je živela u kući vrednoj dva miliona dolara u kanjonu Topanga, ali se posle preselila u Los Anđeles, gde i danas živi.

2013. Paris Džekson našla se u jeku skandala kada je završila u bolnici u Los Anđelesu jer je sebi isekla vene. Sandra Ribera, advokat porodice Džekson, obavestila je javnost da je Paris dugo patila zbog očeve smrti, ali da ne zna šta je sada nateralo da sebi oduzme život. Nekoliko sati pre nesreće, Paris je na društvenoj mreži Tviter ostavila status pesme Bitlsa, Yesterday, "Juče su sve moje nevolje izgledale tako daleko, a sada se čini da će ovde ostati". Džeksonova ćerka je dugo nosila status divljeg deteta, jer je bila poznata po brojnim ispadima.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.A./wanted)

BONUS VIDEO:

03:45 VOJAŽ I BRESKVICA SU ME OTPRATILI POSLE PARODIJE! Lošmi Panda u KONTRA ŠOUU progovorio o bivšem paru: Shvatio sam ko se uvredio