NE VIĐAMO GA SA SUPRUGOM! Komšije Miodraga Krivokapića otkrile kakvu neprijatnost je glumac doživeo na pijaci: Uzalud se PRAVDAO!

Komšije Miodraga Krivokapića otkrivaju da je glumac prijatan u privatnom životu, ali da je isto tako tih i povučen kao u mnogim ostvarenjima u kojima su ga gledali. Na obližnjoj pijaci smo saznali da često kupuje povrće i voće za svoju porodicu, ali da nije probirljiv.

foto: ATA Images

- Dođe kod mene na štand i kupi ono što mu treba. Često izabere krompir, grašak, osnovne namirnice koje verovatno njegova supruga pravi za ručak. Jednom prilikom ga nisam ni prepoznao, dok mi kolega sa druge tezge nije rekao da je to naš čuveni glumac. Tako je običan čovek. Prijatan, umilnog glasa, tih. Ne voli puno da priča i ne insistiram da ga ispitujem o bilo čemu. Vidi se da je skroman i da je samo u prolazu. Ne voli ni puno da se slika sa ljudima, jednostavno je u svom svetu i živi život onako kako on smatra da treba, tako da to poštujem - kaže prodavac na pijaci, dok njegova koleginica tvrdi da ga ljudi poistovećuju sa ulogom Radula Mišića iz serije „Tajne vinove loze“.

- Nekoliko puta mu je bilo neprijatno na pijaci, jer su ga ljudi poistovetili sa ulogom kriminalca. Dok su drugi žalili zbog toga što je bio u zatvoru i govorili mu kako mora da bude jak. On je pokušao ljudima da objasni da serija nije isto što i stvarnost, ali teško je bilo objasniti bilo kome, jer su ljudi to redovno pratili i samim tim se uživeli u njegovu ulogu. Videlo se da mu nije bilo prijatno i želeo je da stavi do znanja da je posao jedno, a privatan život drugo. Međutim, brzo je odustao kada je shvatio da od toga nema vajde, verovatno je pomislio u sebi neka ljudi misle šta hoće – govori prodavačica na tezgi.

foto: ATA Images

U obližnjoj pekari kažu da često dolazi ujutru kada treba da kupi hleb.

- Vidimo ga u jutarnjim satima kada treba da kupi hleb. Obično u ruci nosi i novine. Primetili smo da često sam ide u prodavnicu i da sve pokupuje za svoju porodicu. Verovatno su svi navikli da je glava kuće i da krupne poslove on sam obavlja. Normalan je čovek kao i svi drugi, ne bih ni obratila pažnju na njega da nisam gledala „Tajnu vinove loze“. Tu mi je ostao u sećanju kao upečatljiv lik. Morala sam sa njim da se slikam, jer sam želela rodbini i prijateljima da se pohvalim da je takav jedan glumac pazario kod nas – zaključuje pekarka.

Komšija iz zgrade pored napominje kako ga ne viđa sa ženom i ističe kako Miodrag često šeta sam ulicom.

- Nismo toliko imali prilike da ga srećemo sa suprugom, znam samo iz novina ko je ona i šta je. Moguće da izlazi zajedno kada ih ja ne vidim ili prosto od obaveza i svega ne stižu da zajedno provode vreme. Danas ljudi rade nekoliko poslova kako bi sve postigli, tako da sigurno nije lako. Sina sam viđao, osmehne se i javi kada ga mi kao komšije prvi pozdravimo.

foto: ATA Images

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:28 JEZIV VIDEO SA ADE CIGANLIJE: Muškarac juri devojku, a onda je KRVNIČKI UDARA U GLAVU!