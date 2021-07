SVETSKI POZNATI DJ ROBIN ŠULC ZA KURIR: Volim Srbiju zbog Egzita, divnih ljudi i hrane

Robin Šulc je s pravom među najvećim zvezdama ovogodišnjeg Egzita. Mnogo dobre energije i pregršt hitova poput "Sun goes down", "Show me love", "All we got" - i sve je to predstavio publici na svom prvom velikom nastupu. Šulc je za Kurir uoči koncerta pričao o Egzitu, šta mu se sviđa u Srbiji i da li bi sarađivao sa nekim srpskim umetnikom.

Niste prvi put u Novom Sadu. Koja su vaša očekivanja od nastupa na ovogodišnjem Egzitu?

- Egzit je jedan od najlegendarnijih festivala u Evropi. Čast mi je da na njemu nastupam. Ne mogu da dočekam da budem ponovo na sceni i ovo je moj prvi veliki nastup od početka pandemije.

Da li ste već napravili muzičku listu?

- Naravno! Na ovom setu sam nedeljama radio, jer sam veoma uzbuđen. Naravno, lista se može uvek menjati - zavisi kako će publika na nju da reaguje.

foto: promo

Šta pamtite s prethodnih gostovanja na Egzitu? Šta vam se sviđa kod nas?

- Imam samo najlepše uspomene. Volim Srbiju - divna hrana, ljudi i mesta.

Poruka za fanove iz Srbije?

- Jedva čekam da puštam muziku za vas! Pripremite se! Mnogo sam srećan što ćemo se ponovo svi videti.

Srpska i nemačka kultura su veoma bliske. Da li ste sarađivali s nekim srpskim umetnikom?

- Još uvek ni sa kim nisam sarađivao, ali ima odličnih di-džejeva i producenata - pogotovo u tehno muzici.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, Maša Kostić

