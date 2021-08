OBOLEO SAM ZBOG IGRE PRESTOLA! Glumac Kit Harington priznao da je imao zdravstvene PROBLEME tokom snimanja hit serije!

Kit Harington (34) koji je u seriji "Igra prestola" glumio lik Džona Snoua pričao je o nekim poteškoćama tokom svog života u jednom podkastu.

Naime, on je progovorio o metalnom zdravlju i problemima, prenosi britanski The Mirror.

- Ako ću biti potpuno iskren, moram priznati da sam tokom snimanja imao problema sa mentalnim zdravljem - rekao je Kit i dodao da je uzeo pauzu nakon snimanja jer je želeo da se koncentriše na sebe.

- Drago mi je da sam to uradio - rekao je čuveni glumac i nastavio sa pričom.

- To je povezano sa prirodom same serije, a ja sam to radio godinama - priznao je i naglasio da je serija koja se prikazivala od 2011. do 2019. godine, odnosno 8 sezona uzela danak njegovom mentalnom zdravlju i da mu je odmor bio preko potreban.

- Posle "Igre prestola" sam uzeo godinu dana slobodno, nisam želeo da radim i veoma sam srećan zbog toga, a moje dete je direktan rezultat serije i nikada se neću stideti - rekao je Kit koji se 2018. godine oženio koleginicom iz serije Rouz Lesli.

O Kitovim problemima pisalo se 2019. godine kad je otišao na lečenje zbog alkoholizma i nagomilanog stresa. Uzjavio je i da je na dobrom putu što se oporavka tiče.

- Nisam se mogao nositi s tim kad bi mi na ulici nepoznati ljudi dovikivali nešto vezano za seriju. To je bilo j**** zastrašujuće. Imao sam buran period tada. - priznao je glumac.

