ŠABAN JE ROĐEN SA BARITONOM KOJI SVETLI! Goran Bregović o Bajramoviću u NIŠU: Drago mi je što je snimio dve moje pesme!

Goran Bregović je dobitnik nagrade "Grand pri Šaban Bajramović" na ovogodišnjem džez festivalu "Nišvil" za spajanje zvukova odnosno za to što bi neke pesme kralja romske muzike ostale zaboravljene da ih on nije obradio. Nagradu mu je uručila unuka Šabana Bajramovića, Barbara.

foto: Kurir/M.S.

- Tražio sam Šabana za vreme rata i ne samo ja, niko nije mogao da ga nađe. Onda sam slučajno imao koncert u Beču. Zaglavio sam u nekoj našoj kafani, kad' tamo Šaban. Kaže "ne javljam se nikome, imam previše dece".Verovatno se šalio, niko nema previše dece. Dve poslednje pesme koje je Šaban snimio su moje pesme i zbog toga mi je izuzetno drago. On je već tada bio u teškom zdravstvenom stanju, imao je nekoliko moždanih udara, teško je pamtio. Sećam se da ga je moja najstarija ćerka koja je tada imala osam godina, korepetirala (obnavljati zadatke) i on joj je napisao pesmu "Ema sa dva pištolja" - ispričao je Bregović u Nišu.

On se osvrnuo i na vojničke dane za koje je rekao da je "izdržao tu u Nišu", ali i da su mu u tome pomogle neke Nišlije. - Lepo je da se na džez festivalima ne svira ono što je inspirisano afroameričkom muzikom. Dobro je da je tako. Bilo koja muzika koja ima elemente slobode je gost na velikim festivalima. Tako, ako ćete reći što zoveš Bregovića na džez festival, to bi se moglo reći mnogim selektorima jer ja sam svirao na najvećim džez festivalima. Ja sam imao šest koncerata na San Francisko džez festivalu koji bi sada trebalo da se održi. Isto je i u Montrealu, Parizu...Sviraću vam večeras jedan veseo koncert. Malo smo umorni, putujemo od sinoć iz Poljske da bi stigli ovde. - rekao je Bregović.

foto: Kurir/M.S.

On je komentarisao i aktuelnu situaciju u muzici. - U muzici je teško lažirati odakle si? Šaban je na primer rođen sa baritonom koji svetli. to je vrlo retko. To je na primer Frenk Sinatra. Šaban je imao sreće da se tako radi. Kao autor on je jedan od najznačajnijih na ovim prostorima. Manje više naša muzika je provincijalnog tipa. Ono što se može kod nas nazvati autentičnim u muzici prave Romi. Ovo je sve ostalo provincijski odsjaj sjajnog sveta. Tako da Šaban blista. Verovatno će doći vreme kada će Evropa priznati koliko su Romi doneli evropskoj kulturi. Ja naravno ne govorim romski, ali pišem muziku na romskom, a u tome mi pomažu pevač Bugi i njegov tata - rekao je Bregović.

On je posle tonske probe trebalo da obiđe spomenik Šabanu Bajramoviću na niškom keju za koji je dao 3.000 evra kao donaciju za njegovui izradu.

foto: Kurir/M.S.

Kurir.rs/M.S.

