MOJA MAJKA JE BOLESNA I OVO JOJ JE ZASTRAŠUJUĆE, A JA IMAM VRTOGLAVICE: Antonijević otkrio nove detalje incidenta s Bjelogrlićem

Kao bomba je odjeknula vest da je Dragan Bjelogrlić fizički nasrnuo na reditelja Predraga Gagu Antonijevića.

Dragan Bjelogrlić juče je zadržan u KPZ Niš zbog sumnje da je pretukao Predraga, danas će biti saslušan u tužilaštvu u Nišu, kao i nekoliko svedoka incidenta u hotelu "Ambsador" koji su jedva zaustavili napad na reditelja Predraga Gagu Antonijevića (62), koji je završio sa vidnim povredama na levoj strani lica.

Reditelj filma ''Dara iz Jasenovca'' ispričao je još detalja incidenta.

- Te noći sam išao kod doktora, i danas ću ponovo. Nikad se ne zna sa hematomima i trombovima kada je povreda glave u pitanju. Danas mi je bolje, juče je bilo vrtoglavica, ali šta da radim. Mojoj majci je to sve zastrašujuće. Ona je dosta bolesna i ima godina, nju je to užasno pogodilo. to je jedan ružan i odvratan momenat. Grozim se kad pomislim na to, da Bjelogrlić ničim izazvan na najpodliji i najmučkiji način priđe i udari me - počinje Antonijević, pa dodaje:

- Razne laži se objavljuju, da sam ja njega provocirao, to nije istina. Niti sam imao sa njim fizički i verbalni kontakt. Svako ko tvrdi da sam ga provocirao, neka izađe i nek kaže. Te laži lansiraju ljudi oko njega, da se opravda ovaj kriminalni čin. Slaviša Lekić je rekao ''Ruka ti se pozlatila'', da li bi to rekao da je tukao njegovog sina. Marko Živić kaže da sam ja to zaslužio, ne znam zašto, voleo bih da mi to neko objasni. Svoj posao radim časno i pošteno. Postoji potreba da omalovaže sve što se tiče patriotskih filmova - priča Gaga.

- Svi su bili u šoku, jer te laži da sam ja provocirao njega... Nikakav kontakt nismo imali, on dolazi iz ugla i udara me bez ikakvog povoda. Biljana Srbljanović se javila i kaže da je čula da sam ja njega provocirao ceo dan, to je ista ekipa. I njoj je smetala ''Dara iz Jasenovca'', njima je bitnije da odu na Sarajevo Film Festival nego bilo šta. Ono što je najvažnije, jeste ovaj način na koji oni to pokušavaju da opravdaju. Ovo je mučki i kukavički i kriminalno što je uradio, umesto da bude primer. Srbija sad vidi ko je ko. Međutim ta agresivnost određenih krugava koji pokušavaju da naprave određene spinove - dodaje Predrag u "Novom jutru".

Katarina Radivojević bila sa Bjelom Katarina Radivojević je prvo vikala ''Nemoj, nemoj...'' , a onda kaže ''Ja bih ga ubila...''. Mi smo sarađivali, pa smo se razišli, tu je verovatno bilo nekog alkohola u krvi. Ko zna šta se pričalo i kako se dizala atmosfera. Kažu da sam uljez na festivali, kao da se ne bavim ovom profesijom. - To je jedna kvazi elita, jer Srbija ima i pravu elitu, koja časno radi svoj posao. Dugo smo živeli pod uticajem te kvazi elite, koja je pokušala da nametne jednu vrstu jednoumlja u kulturnom svetu. Nije sramota biti patriota, moramo da verujemo u ovu zemlju, da budemo bolji, a ne da živimo tuđe obrazce i slušamo one koji nam govore da smo loši. Omladina je na pravom putu - zaključio je Gaga.

