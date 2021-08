NEĆU DA PRIČAM O SKANDALIMA! Katarina Radivojević i Milutin Petrović ne žele da komentarišu INCIDENT Bjelogrlića (VIDEO)

Reditelj Milutin Petrović i glumica Katarina Radivojević nisu želeli da komentarišu slučaj Dragana Bjelogrlića i reditelja Predraga Gage Antonijevića.

Naime, oni su na festivalu dobili pitanje vezano za incident koji se dogodio u hotelu u Nišu, kada je Bjelogrlić više puta udario Antonijevića.

"Mislim da nije pametno da komentariše to u ovakvoj situaciji, jer su to filmski susreti. Posebno zbog ovih nekoliko mladih glumaca kojima je ovo na neki način prve velike stvari koje doživljavaju, festival iz njihove branše. Ta stva je nešto što će uvek zanimati medije i na neki neki način smo svi mi koji se ovim bavimo smo tu da bi bili so ovog sveta. Ali to nije prilika sada, izvinite", rekao je Milutin, na šta se Katarina Radivojević nadovezala:

"Pričamo o filmu, a ne o skandalima".

