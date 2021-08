BRAJAN RAŠIĆ ZA KURIR O LEGENDARNOM BUBNJARU ROLINGSTONSA: Bez Čarlija Stonsi više ne postoje

Ceo svet i dalje se oprašta od Čarlija Votsa, bubnjara britanskog rok benda Rolingstons koji je pre dva dana preminuo u Londonu.

Bio je član Stonsa od januara 1963, kada se pridružio Miku, Kitu i Brajanu Džonsu u njihovoj novoj grupi, a od saradnika iz Srbije blisko je sarađivao s najpoznatijim srpskim fotografom Brajanom Rašićem.

- Čarli je bio kičma Rolingstonsa, kako je Kit uvek govorio. Džentlmen i jedno divno ljudsko biće. Nasmejan i vedar. Bez njega Stonsi više ne postoje... ili nikad neće biti isti ako nastave. Njegov odlazak je kraj jedne ere - kaže za Kurir Rašić, koji je bio jedan od njihovih zvaničnih fotografa. Zabeležio je svojom kamerom njihov čuveni koncert u Riju pred više od milion ljudi.

Vots je bio džez muzičar, koji je postao rok zvezda, pomogao im je da uz Bitlse budu bend koji je šezdesetih rokenrol najviše približio masama klasicima poput "(I Can't Get No) Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash" i "Sympathy for the Devil". Votsov portparol je ranije ovog meseca objavio da bubnjar neće moći na jesen na američku turneju grupe iz zdravstvenih razloga. Tada je rečeno da je imao uspešnu operaciju, ali da lekari smatraju da mu je potreban odmor.

Mik Džeger i Kit Ričards odali su počast svom kolegi Čarliju. Džeger je objavio na Tviteru i Instagramu fotografiju nasmejanog Votsa za bubnjevima, bez teksta. Gitarista Ričards podelio je na društvenim mrežama dirljivu fotografiju seta Čarlijevih bubnjeva sa natpisom "zatvoreno".

