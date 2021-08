KANJE VEST SE ZAPALIO NA SCENI: Pravi šok i neverica su nastali kada se ONA pojavila u VENČANICI ispred njega! (VIDEO)

Kanje Vest (44) već mesecima odlaže objavljivanje desetog studijskog albuma "Donda". Kontroverzni reper navodno živi na jednom stadionu u Atlanti i onde radi na albumu.

U sklopu promocije budućeg albuma Kanje organizuje zabave i koncerte na stadionu. Na poslednjem takvom događaju, reper je šokirao publiku kada se zapalio na pozornici prenosi BBC.

Sav u plamenu prošetao je setom koji je ličio na njegovu porodičnu kuću u kojoj je odrastao i gde je živela njegova majka Donda. Njegovi zaposleni su bili opremljeni aparatima za gašenje i zaustavili su vatru na vreme.

Za vreme poslednje pesme koncerta "No Child Left Behind" Kanjeu se na pozornici pridružila bivša supruga Kim Kardašijan (40). Obučena u belu venčanicu, sa velom preko lica došetala je do repera i ubrzo su se ugasila svetla.

Reper i rijaliti zvezda bili su u braku šest godina i roditelji su četvoro dece. Brakorazvodnu parnicu pokrenuli su u februaru ove godine, ali ostali su u dobrim odnosima, zajedno odgajaju decu i međusobno se podržavaju.

(Kurir.rs/A.M.)

