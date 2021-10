LJUBAV OKO SVETA JE PRIČA KOJA JE OSVOJILA CEO BALKAN Bračni par obišao je 30 zemalja da bi našao odgovor na samo jedno PITANJE

U Beogradu premijerno je prikazan film “Ljubav oko sveta” Anđele i Davora Rostuhara, nastao na njihovom bračnom putovanju, tokom kog su obišli 30 zemalja i razgovarali o ljubavi sa više od 200 ljudi na šest kontinenata.

foto: Promo

Od dubokih amazonskih šuma i zabačenih sela na Himalaji, preko malih pacifičkih zemalja i afričkih slamova, sve do najvećih svjetskih metropola, ovaj zapanjujući dokumentarac prikazuje nam 33 različite priče o ljubavi i braku, izazovima i borbama, usponima i padovima, stvarajući jedinstvenu ljubavnu priču koja nas podsjeća kako ljubav nikada ne može biti jednostavna, ali kako je, istovremeno, tek nekoliko stvari na Zemlji jednostavno poput ljubavi.

Najpoznatiji hrvatski putopisac Davor Rostuhar - dugogodišnji novinar i fotograf za National Geographic, čovek koji je proputovao 120 država sveta, istraživao najudaljenije džungle Amazona i Papue i pešice stigao na Južni pol - u Beogradu 28.10., Novom Sadu 29.10., Zrenjaninu 30.10. i Pančevu 31.10. predstavlja svoj posljednji projekat „Ljubav oko sveta“ koji je izveo sa suprugom Anđelom.

foto: Promo

Kako je beogradska premijera bila rasprodana, film će imati 1. novembra još jednu projekciju u Beogradu.

Nakon što su se Anđela i Davor Rostuhar venčali, otišli su na neuobičajan medeni mesec - godinu dana putovali su oko sveta i istraživali ljubav kroz razne kulture. Put ih je vodio preko šest kontinenata i 30 zemalja, od Bušmana iz afričke pustinje do urbanih parova najvećih svetskih metropola, od tradicionalnih poligamskih harema do modernih poliamornih zajednica, od lovaca i sakupljača iz amazonske prašume do plemena s dalekih rajskih obala Pacifika, od ljudi koji nikad nisu našli ljubav, do onih koji su u ljubavi našli sve. Razgovarali su i s renomiranim svetskim naučnicima te putujući kroz brojne izazove secirali i vlastiti odnos, sve ne bi li saznali što je zapravo ljubav i je li ona univerzalna.

foto: Promo

Što su saznali i naučili o ljubavi ali i o ljudima i životu, supružnici Rostuhar prikazali su u knjizi i dokumentarnom filmu. Film je svetsku premijeru imao na francusko-nemačkoj televiziji ARTE, a festivalsku na ZG-DOX gdje je osvojio nagradu publike za najbolji film. Dok je na BelDocs festivalu u Beogradu u svojoj kategoriji proglašen za najboljim filmom, a tom prilikom je žiri zaključio “da je film nosilac univerzalne teme sa kojom je svako od nas u nekom trenutku mogao da se poistoveti i da osećaj katarze koji je u njima probudio oslikava veliku vrednost ovog dela”. Film je ove godine i najgledaniji domaći film u bioskopima u Hrvatskoj, a knjiga je ukupno najprodavanija knjiga ove godine u Hrvatskoj. Sve Davorove knjige su dostupne u Srbiji preko izdavačke kuće Komshe, a zahvaljujući saradnji sa Cinestarom, srpska publika će uskoro moći pogledati film u Beogradu, Novom sadu, Zrenjaninu i Pančevu.

foto: Promo

Kurir.rs

Bonus video:

01:40 GABRIJELA PEJČEV PRIZNALA: Nisam to mogla da podnesem, bila sam u depresiji