AVANTURISTA KOJI OBOŽAVA SRBIJU NAGOVORIO PRINCA DA POJEDE MRAVA! Javnost besna: Ber Grils uči budućeg kralja da ubija životinje?!

Avanturista Ber Grils, koji je letos posetio Srbiju, proslavio se emisijom u kojoj preživljava u ekstremnim uslovima, a njegove veštine obožava i maleni princ Džordž.

Naime, Ber Grils je na jednom kraljevskom događaju upoznao sina princa Vilijama i Kejt Midlton, a avanturista je sada otkrio i šta se tada desilo. Kako piše "Mirror", on je ispričao da mu je vojvotkinja od Kembridža prišla i upitala da li bi princ Džorž mogao da ga upozna, na šta je on odmah pristao.

- Razgovarali smo i baš u tom trenutku mravi su počeli da hodaju po njegovom stopalu. Obojica smo ih gledali, a onda sam mu rekao: 'Hajde, moramo jednog pojesti". On je upitao: 'Stvarno?' i pojeli smo ga. Bila je prava privilegija dati budućem kralju njegovog prvog mrava. Oči su mu zacaklile, kao i svima koji se nađu u divljini, suoče se sa strahom i savladaju ga. To je dobro za njega, to je samo vitamin C - ispričao je slavni avanturista.

Međutim, gledaoci emisije u kojoj se otvorio o ovoj priči nisi bili impresionirani njegovim potezom. Korisnici društvene mreže Tviter su se podsetili njegove prošlosti i toga da praktikuje da zlostavlja životinje.

- Ber Grils uči budućeg kralja da lovi, ubija i jede male životinje iz čiste zabave? Odvratno i zlobno - bio je samo jedan od komentara.

Inače, Grils se našao na meti aktivista za prava životinja kada je u jednoj njegovoj emisiji prikazano klanje svinja. Tada su bili veoma šokirani, a za deo javnosti čak je i ubijanje insekata neprihvatljivo, a oko poteza slavnog avanturiste se podigla velika prašina.

