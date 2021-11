UVEK OSTAJETE POVREĐENI POSLE RAZVODA JER NEŠTO NIJE USPELO: Srpska glumica iskreno o KRAHU braka i zašto se moli za OVU stvar

Glumica Aleksandra Janković priznaje da joj je rastanak od supruga pomogao u građenju lika Vesne, koju tumači u seriji, a koja je isto stavila tačku na brak.

foto: ATA images

Prema motivima romana Mirjane Bobić Mojsilović, nastao je scenario za dramsku seriju Jelene Bajić Jočić. U priči o urbanoj beogradskoj porodici, glavnu žensku ulogu tumači Aleksandra Janković koja igra Vesnu Popović, urednicu dokumentarnog programa RTS, ženu pri kraju četvrte decenije života piše Blic.

- Ovakva priča je sastavni deo mnogih porodica. Vreme je ubrzano i živimo u nekoj jurnjavi i sticanju. Dešava se da nam na tom putu sa mape otpadnu najbliži. Zaboravimo prvo na sebe, a onda i na ljude oko nas. Tako se raspadaju porodice ukoliko startno ljubav i zajednica postoji. Na tom putu jurnjave za životom, on se izgubi kao što se izgube i odnosi. Nije važno koliko si uspešan i bogat, jednostavno svi prolaze istu dramu i onda se u tome pogube. Po meni prirodno je da se čoveku i neko drugi dopadne. Kako se razvijaju takve situacije? Jednostavno, to je tako zato što ste u kući napravili propust, zato što ste sebe izgubili u njoj a samim tim i sve oko sebe. Ne mislim ja da je tu iko žrtva i da je tu neko veća žrtva od drugih. Smatram da su podjednako svi žrtve sopstvenih odustajanja - priča Aleksandra Janković dodajući da je njena Vesna odustala jer se posvetila porodici i misli da je tu sve.

- Ne želim da se hvalim ali sam dobar opservator i sopstvenog i tuđeg života. Smatram da prvo morate da odlučite o tome da ne želite da vam se raspadne porodica, a onda ta odluka podrazumeva i volju. Tek nakon toga zavrnete rukave i počnete da svakodnevno radite na tome. Morate da budete snažna ličnost. Mislim da kod nas ima mnogo takvih slučajeva. Sve se održava u formi brakova ili porodičnih zajednica, ali nikada više nije bilo razvoda i raspada. To je postala normalna stvar. Nekada su deca ćutala što su njihovi roditelji razvedeni, sada je to normalna stvar i neka vrsta epidemije. Ne mislim da je to dobro. Ja jesam razvedena, ali volim svoj život.

foto: ATA images

- Dosta razumem ljude i njihove situacije. Iako imam to iskustvo, ja sam mogla sa sobom da ponesem tonu besa, ljutnje i prezira, ali nisam. Ima na tome još uvek rada, jer uvek nekako ostajete povređeni. Ostavljen ili ostavio, vi ste povređeni jer vama nešto nije uspelo. U radu na seriji svakako je to pomoglo kao iskustvo. Glavni junaci su dvadeset pet godina zajedno a ja privatno nisam dogurala do te brojke, ali jesam do osećanja samoće, nepripadanja i odustajanja. Tu ne glorifikujem ni ženu, ni muškarca, jer je stvar obostrana. To je dvosmerna ulica. Imam pedeset godina i u njima su skupljena razna iskustva. Mi vučemo našu igru na filmu, u serijama i predstavama, iz sopstvenih iskustava. Ono što ne poznajemo, istražujemo i unapred doživljavamo, ali kada imate iskustvo, onda ga prođete još jednom. Mislim da mi je uloga Vesne doprinela da još jednom preispitam samu sebe u svim svojim životnim odlukama i posledicama koje te odluke nose. Smatram da je serija emotivna i da dotiče sve segmente života. Toliko je puna ljubavi bez obzira kroz šta prolaze glavni junaci. Oni jedno prema drugom imaju i ljubav i poštovanje. Ako je neko pred razvodom, ja se molim za što lepši i mirniji razlaz. Ako mora - neka to učini a ko ne mora - neka radi na tome da popravi situaciju, jer ne postoji ništa važnije od porodice. Jankovićeva otkriva da već sa nestrpljenjem očekuje drugu sezonu serije i povratak snimajućih dana.

Zanimljivo je da je Aleksandri ovo prva glavna uloga u serijama u dosadašnjoj karijeri. Tvrdi da je zbog toga bila veoma uzbuđena i presrećna:

- Nije me bilo dugo u serijama i filmovima, jer sam se povukla. Kada me je rediteljka Jelena pozvala za glavnu ulogu, bilo mi je čudno odakle je izbor pao baš na mene. Ona je cenila moj dosadašnji rad. Moja ukočenost sa početka snimanja je govorila o mom velikom strahu. Dosta sam stroga prema sebi ali i prema drugima. Tokom snimanja sam u Jelenu gledala kao u Boga. Svaki put kada nešto snimim, očekivala sam da mi kaže da je dobro i da mogu da nastavim dalje. Glavna uloga je bila veliki posao i odgovornost. Tokom rada na seriji, naučila sam mnoge stvari, između ostalog i šta znači glavna uloga. To je jedna disciplina, posvećenost i broj jedan, ne samo zbog imena na uvodnoj špici.

foto: ATA images

(Kurir.rs/Blic)

