PALE TEŠKE REČI BIVŠE LJUBAVNICE PRINCA ALBERTA: Sve što se događa princezi Šarlin je KARMA, a progovorila i o vanbračnom SINU

Višemesečna drama oko princeze Šarlin dirnula je mnoge. Trenutno se nalazi u neimenovanoj ustanovi u Švajcarskoj i tačan razlog odlaska nije poznat, a nekadašnja ljubavnica njenog supruga, Nikol Koste sada je ponovno loše reagovala kada je princeza u pitanju.

Bivšu stjuardesu Nikol Koste (49) pitali su o zdravstvenom stanju supruge nekadašnjeg ljubavnika, princa Alberta, a ona je, kako prenosi Daily Mail hladnokrvno odgovorila: "Nije me briga šta je s njom. Sve što joj se dogodilo je karma", smatra Koste.

Albertova bivša Nikol Koste ni ranije nije imala dobro mišljenje o "najtužnijoj princezi".

"Doživ2la sam od nje stvari koje su me uznemirile i šokirale. Kada Albert nije bio tamo, Šarlin je premestila sobu mog sina u krilo za osoblje. Kao majka, ne mogu to shvatiti", rekla je u septembru. O princu Albertu je govorila u superlativima i hvalila ga kao odličnog oca. On je navodno pobesneo nakon tih njenih intervjua, budući da bi komentari koje je izrekla o princezi mogli dodatno poljuljati njihov brak na klimavim nogama.

Poručila je da se odnos zakomplikovao dolaskom Šarlin u Albertov život. Sin Alberta i Koste, Aleksandre je u novembru proslavio 18. rođendan, a fotografije sa proslave na Instagramu je podelila njegova polusestra Jasmin Grejs Grimaldi, još jedno Albertovo nezakonito dete.

Podsjetimo, Nikol je sina Aleksandrea rodila u avgustu 2003. Princ je, navodno, bio ludo zaljubljen u nju, a njihovoj je ljubavi na kraju stao njegov otac, princ Renije. Nakon smrti svog oca Renijea, Albert je priznao dečaka.

