NOVI SNIMCI STARIH NARODNIH PESAMA: Ivana Tasić i narodni orkestar RTS snimili čuvena dela za zvučni arhiv

Zvučni arhiv Radio-televizije Srbije bogatiji je za nekoliko novih snimaka starih narodnih pesama u izvođenju vokalne solistkinje Ivane Tasić i Narodnog orkestra RTS pod upravom soliste na harmonici Vlade Panovića. O snimanju u najmodernijem tonskom studiju – studiju 13 Radio Beograda i saradnji sa kolegama iz Narodnog orkestra Ivana kaže:

“Interesovanje i ljubav prema izvornoj narodnoj pesmi kod mene se postepeno razvijala pod uticajem porodičnog muzičkog nasleđa od najranijeg detinjstva. U početku je to bila samo želja da što vernije i lepše interpretiram pesme koje sam učila prvenstveno od svog oca, a kasnije, kako sam sazrevala i prodirala u njihovu estetsku i poetsku dimenziju, počela sam da svatam koliki je njihov značaj za očuvanje identiteta našeg nacionalnog bića. Istovremeno, saznanje da je tradicionalna muzika u opasnosti da izgubi svoje temelje zbog upliva stranih muzičkih uticaja i modernih muzičkih pravaca, podstaklo me je da se ozbiljno posvetim očuvanju njenog autentičnog oblika.

Moj zanimljiv muzički put kretao se od nastupa na školskim priredbama i takmičenja pevača amatera, preko vrlo ozbiljnog rada sa vranjskim vokalno-instrumentalnim sastavom ‘’Izvor’’, do pravljenja trajnih zapisa u pratnji Narodnog orkestra za zvučni arhiv RTS-a, na šta sam najponosnija. Za svakog vokalnog umetnika to predstavlja veliku privilegiju i priznanje da njegov talenat i trud zaista vredi. Svoj prvi trajni zapis napravila sam sa svega petnaest godina, a u pitanju je vranjska gradska pesma Zemi me, zemi. To je istovremeno bio početak vrlo plodne saradnje sa Muzičkom produkcijom, koja je rezultirala ne samo pravljenjem trajnih zapisa izvornih pesama, već i učešćem u brojnim muzičkim emisijama i koncertima u organizaciji ove produkcijske kuće. Do sada je nastalo dvadesetak dragocenih snimaka prelepih narodnih pesama, od kojih su neke gotovo potpuno zaboravljene (Lešo pile, lešo dušo, Bolna ljuba bolna leži, Ajde Tanke, džam Stojanke …).

Na moje veliko zadovoljstvo, krajem oktobra ove godine nastala su tri nova zapisa narodnih pesama. Dve pesme potiču sa područja Kosova i Metohije (Srce mi boluje i Beli lice Prizrenka devojka), a treća je prelepa makedonska pesma, Uči me, majko, karaj me. Napravili smo i blagi iskorak. Naime, snimili smo jednu autorsku pesmu pod naslovom Zaplakala Šar-planina, za koju sam ja napisala tekst i dala predloge u smislu melodijskih motiva, a konačnu formu u vidu kompozicije i aranžmana dao je Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a. Pesma je napravljena u duhu izvorne pesme, a svojom tematikom oslikava tragičnu sudbinu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Ovo nije prvi put da sam za tonski arhiv zabeležila autorsku kompoziciju. 2008. godine snimila sam i sjajnu pesmu Vlade Panovića, Pod gorom se šetalo devojče. Nadam se da će se divna saradnja sa Muzičkom produkcijom RTS-a nastaviti i u vremenu koje predstoji na zajedničkom putu i sa istim ciljem, a to je očuvanje pravih vrednosti i prenošenje na buduća pokolenja ono što čini dušu našeg naroda”.

