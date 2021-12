TATA MI JE DAO SAVET! Sergej Pajić i Uki Ku nisu više zajedno, a on izneo sve detalje RASKIDA sa influenserkom!

Pevač Sergej Pajić govorio je vezi sa Uki Ku sa kojom se rastao u prijateljskim odnosima.

Kako je pevač priznao, njega je sve vezano za bivšu devojku Unu Kablar, prošlo, navodi za Alo.

- Morao je da prođe taj period. Sad me je prošlo skroz i to je to. Tada sam bio klimav i njanjav, pošto nisam ja raskinuo. Sad sam u fazonu, sve najbolje - rekao je.

Pajić je priznao da li je došlo do sukoba između njih.

- Nije došlo ni do kakvog sukoba, samo sam se udaljio i ohladio. Nije bilo nikakve svađe - istakao je i potvrdio da nemaju nikakav kontakt.

- Više ne, pre je bilo, nakon raskida. Ne pada mi to ni na pamet, ni ona ni naša veza. Bilo je okej sve, stvarno. Jedna je stvar šta je prikazuje na ekranu, a druga šta je bilo i kako je bilo. Neću sada da zalazim u to - objasnio je.

Sergej je potvrdio da i dalje ne želi da obelodani pravi razlog raskida, kao i Una.

- Tražio sam razlog i greške u sebi, zato sam i bio tako njanjav. Sad je skroz drugačije jer sam shvatio da se sve dešava sa razlogom. Nisam se trudio da tražim krivca, ne zanima me ništa u vezi nje, ni u vezi sa našom vezom - poručio je.

On je priznao da je pritisak medija i sa strane dosta uticao na njihovu romansu, pa nam je otkrio da li su pokušali da reše taj problem.

- Nismo ga baš nešto rešavali, da jesmo i dalje bismo bili zajedno. Ništa od toga - rekao je pevač.

Na kraju je zaključio da se ne bi pomirio sa Uki.

- Ne bih, bilo bi isto i opet bismo raskinuli. To mi je i savet od tate. Jednom kada se prekine, nema nazad - izjavio je on.

