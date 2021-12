SVETSKA, A NAŠA! Tijana je prvu ulogu dobila dok je bila na studijama, epska fantastika je proslavila DOBRO ZAPAMTITE OVO LICE

Prvu ulogu je dobila još kao studentkinja. Uloga u filmu "My Daughter Is Missing", joj je bila jedna od prvih uloga. Takođe, njena najzapaženija uloga je uloga Varlite u seriji "The Outpost".

š- Imala sam sreću da radim sa ljudima koji su profesionalci. Imala sam dosta iskustva u serijama i filmovima, sad već spadam u veterane. Ova serija je epska fantastika, na SCI-HI kanalu. Vorlita, moj lik je počela kao kraljičina sluškinja, postala krčmarica. - kaže Tijana za Kurir televiziju.

- Ova uloga je uloga nežne i dobre devojke, tradicionalno vaspotane - kaže ona.

- Nisam zamišljala da će moja karijera ići ovim putem. Zamišljala sam da ću glumiti kod nas. Zato sam ovde i upisala ovde, a ne u inostranstvu. Ali, eto desilo se. Imala sam sreće da to budu strani projekti. Saradnja se samo nastavljala. Mislim da je sve to samo potvrda za kvalite. Takođe, moja prva uloga je bila lik Dore u "Urgentnom centru". Jako lepo iskustvo - kaže Tijana Upčeva.

Podsetimo, Tijana je po završetku studija glume u klasi prof. Mirjane Karanović počela je da radi na internacionalnim projektima “My Husband’s Double Life” i “My Daughter is Missing”. Trenutno je gledamo u američkoj naučno fantastičnoj seriji “Predstraža”/”Outpoust”/, koja se snima u Srbiji, a u kojoj Tijana tumači ulogu Varlite, kraljičine sluškinje.

