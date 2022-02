ŽAL ZA PROŠLIM VREMENIMA: Mima Karadžić raspametio dosad neviđenom FOTKOM, na njoj glumačke gromade, ne zna se ko je veća LEGENDA

Naš proslavljeni glumac Milutin Mima Karadžić je objavio veoma zanimljivu fotografiju na svom Instagram profilu koja je za kratko vreme dobila mnoštvo lajkova i pozitivnih komentara.

- Eee bila neka lepa vremena, predstave se igrale i u New York a zadnje tri godine ni do Obrenovca. Al biće biće, svakim danom je nada sve veća. Mi u Zvezdari Vama svima vraćamo osmeh na lice svim našim predstavama. Bar se trudimo… Na slici Voja, Dara, Ceca, Lauš i ja i New York - napisao je Mima.

- Glumčino, nek si ti nama živ i zdrav, biće bolje. Bitno je samo da si pozitivan i da imaš ljude oko sebe koji te vole.Treba nam više pozitivnih i nasmijanih ljudi kao Mima - napisao je jedan obožavalac ispod fotografije i mnogi su se složili.

Svaki od glumaca i glumica sa fotografije je imao zanimljiv razvojni put, a možda je najtragičniji onaj Žarka Lauševića, rođenog Cetinjanina koji je bio u zatvoru, da bi kasnije živeo baš u Njujorku, a svoj povratak na scenu imao pre nekoliko godina. Voja Brajović je bio jedan od "Otpisanih" , a Dara Džokić i Svetlana Bojković su "vladale" domaćim serijama i pozorištem.

Inače, Mima i Žarko Laušević su zajedno glumili u predstavi, prvoj posle završene Akademije. U pitanju je predstava "Hari putuje vozom".

