3 DECE SA 2 ŽENE U 15 MESECI ILI SKRIVENI ABORTUS JER NIJE HTEO BRAK? Tajne holivudskih frajera koji su postali očevi posle 50-e!

Svako od nas ima svoji životni put, a kada su u pitanju životi glumaca vrlo je jasno da oni nemaju baš mnogo vremena za privatna uživanja i razvijanje odnosa, posebno ukoliko je njihova karijera vezana za Holivud.

Iz tog razloga ne čudi da su se brojni frajeri, za kojima žene i danas lude, ostvarili u ulozi oca tek kada su prešli 50-u. Oni su bili starno ozbiljni srcolomci, a njihovu pažnju danas oduzimaju njihova deca koju apsolutno obožavaju. Ovo je lista najboljih frajera Holivuda koji su postali očevi posle 50-e, a kojima su njihova deca zarobila srca!

Voren Biti postao je prvi put tata u 54. godini.

Da su žene volele Vorena Bitija potvrđuje njegova izjava da je spavao sa preko 12000 žena te da ni ne zna ime svake od njih, a među njima su se na spisku našle i Džoan Kolins, Natali Vud, Brižit Bardo, Feje Danavej, Anđelika Hjuston, Elizabet Tejlor, Dajana Kiton, Džejn Fonda, Kandis Bergen, Endži Dikinson, Madona.... Večiti neženja koga su dame obižavale nije izgledao kao osoba konja će se ikada skrasiti i ostvariti u ulozoi oca, međutim glumac danas ima četvoro dece sa Anet Bening sa kojom je oženjen od 1992. godine.

Prvo dete sa Anet Voren je dobio iste godine, ali to nije prvo dete koje je napravio. Naime, ovaj veliki zavodnik trebalo je da dobije dete sa Džoan Kolins sa kojom je bio veren, ali je preko noći ipak rešio da neće da se oženi, te je otakazo venčanje, a ona je sakrila trudnoću i abortirala.

Kris Not je dočekao svoje prvo dete u 53. godini

Zverku su žene oduvek obožavale. On je pravi džentlmen, bogat muškarac u svakom smislu te reči i zna kako da voli ženu, ipak mnoge dame bile su ljute na njega zbog odnosa koji je imao prema Keri. Zvezda "Seks i grada" Kris Not postao je sinonim za idealnog muškarca, a kada se ostvario u ulozi oca mnoge dame ostale su slomljenog srca jer su shvatile da ga ipak neće dobiti.

Sa druge strane, Not uživa u ljubavi sa suprugom Tarom Vilsom koja mu je na svet donela dva prelepa dečaka, a čini se da Kris apsolutno uživa u roditeljstvu.

Ričard Gir je zakoračio na put očinstva u 51. godini

Glumac Ričard Gir obožavan je među pripadnicima nežnijeg pola posebno zbog uloga u kojima je glumio pravog džentlmena, ali je relativno kasno našao ženu za sebe sa kojom je poželeo da se ostvari u ulozi roditelja. Ipak, iako je prvo dete dobio u 51. godini 2000. godine, to ga nije sprečilo da i u 70-im postane otac po drugi put. Naime, Gir je sa španskom aktivistkinjom Alehandom Silvijom (37) 2018. godina, ada je imao 70. godina, dobio sina Aleksandra.

Hju Grant, postao je prvi put tata u 51. godini

Glumac Hju Grant zbog kog lude mnoge devojke šriom sveta nije se mnogo smirio ni kada je postao otac. Kako se ispostavilo ovaj srcelomac nije samo zavodnik u filmovima, već je pravi zavodnik i u privatnom životu. Nakon što je probio led i dobio prvo dete 2011. godine sa hotelskom recepcionarkom Tiglang Hong Grant je rešio da želi da ima što više dece.

- Dete me je promenilo. Prestao sam da budem toliko fokusiran na sebe i počeo sam da razmišljam o drugima- rekao je Grant u emisiji kod Elen De Dženers.

Ipak, glumac je nastavio da uživa u ljubavi i vođenju iste te je u 2012. godini čak dva puta postao otac. Prvo je u junu dobio sina sa Anom Ebstrein, televizijskim licem, a zatim mu je Hong rodila još jednog dečaka u decembru iste godine. Na taj načimn hrant je dobio 3 deteta u 15 meseci i izazvao kontraverzne priče širom holivuda.

Džordž Kluni je postao otac blizanaca kada je imao 56 godina

Dugogodišnji zakleti neženja Džordž Kluni bio je prva ljubav mnogih generacija pripadnica nežnijeg pola, a veliki broj njih sanjao je da će jednog dana baš on biti njihov. Ipak jedna žena uspela je da dođe do toga da Kluni zaista postane njen, te je čak glumca koji nikada nije planirao ni brak ni decu uspela da ubedi da će im to biti najveća radost.

Kluni je smatrao da decu treba da ima sa osobom kokja je prava za njega, a onda je upoznao svoju sadašnju suprugu Amal sa kojom je jako srećan. Par se venčao 2014. godine, da bi 2018. godine, kada je Kluni imao 56. godina, dobili blizance Elu i Aleksandra.

- Mnogim ljudima je postati roditelj bio glavni cilj u životu. Meni nije. Imao sam osećaj da imam ispunjen život i za to mi nisu trebala deca. Onda sam upoznao Amal i shvatio sam da je moj život zapravo bio prazan do tog trenutka. Tek kada sam postao otac, video sam jasnije neke stvari- objasnio je Kluni svoje shvatanje roditeljstva.

