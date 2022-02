U IGRI SUDBINE LJUBI ŽAKLINU, A U SERIJI MU GLUMI I ŽENA: Glumac progovorio o PROBLEMIMA s kojima se suočavaju on i supruga

Glumac Stojan Đorđević proslavio se ulogom u seriji "Klan", a sada svakodnevno oduševljava publiku ulogom Vida u seriji "Igra sudbine", čija se treća sezona trenutno emituje. U ovom projektu igra i njegova supruga Andrijana, a on se osvrnuo na to koliko im privatni život ispašta zbog posla.

Stojan i Andrijana imaju dvoje dece, sa kojima provode svaki slobodan trenutak. Ipak, kako glumac kaže, nemaju vremena za naslednike koliko bi želeli.

- Privatni život nam ispašta zbog posla, jer snimanja traju zaista dugo, dešava se da klince odvedemo ujutru u vrtić i vidimo ih tek uveče kada se vratimo kući, a i kada dadilja ode, oni u to vreme uveliko spavaju. Najteže nam pada to što ne možemo više da im se posvetimo, da se igramo, družimo onoliko koliko bismo mi to hteli, ali takav nam je posao i tako mora da bude - rekao je Stojan.

Glumac je istakao da u njegovom braku nema trzavica i da scene koje imaju u seriji ne mogu da utiču na njihov odnos u privatnom životu.

- Kod nas nema ljubomore, to je za decu. Mi na setovima upotrebljavamo neke druge emocije koje smo učili na fakultetu i svaka scena koju odigramo je sastavni deo posla i naravno da koristimo neke naše male trikove - rekao je on.

Stojanova starija koleginica Danica Ristovski, koja u "Igri sudbine" igra Lilu, nedavno se nakon 42 godine braka razvela od supruga Lazara Ristovskog, a glumac kaže da se nakon toga čuo sa Danicom.

- Čuo sam se sa Danicom nakon što sam saznao da se razvela od Lazara. Ona je moja draga koleginica i prijateljica i ja ne bih voleo da komentarišem to - rekao je Stojan i dodao da svi glumci svoje privatne probleme ostavljaju po strani kada se kamere uključe:

- Mi smo svi profesionalci i trudimo se da svoj privatni život ostavimo van studija. Bilo je tu mnogih situacija, smrtnih slučajeva, privatnih problema, ali mi to sve ostavimo ispred studija i ulazimo u neku novu snimajuću energiju.

(Kurir.rs/ Blic)

