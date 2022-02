BILA JE UDATA ZA TRAGAČA IZ POTERE I ZVEZDA JE HIT SERIJE: Glumica sad našla NOVU LJUBAV i procvetala, upoznavali se preko Vajbera

Glumica Jelena Đukić, poznatija kao Višnja iz hit serije "Igra sudbine", nekadašnja je supruga poznatog reditelja i scenariste Milorada Milinkovića, koga domaća publika godinama unazad gleda u popularnom kvizu "Potera".

Kako je glumica početkom prošle godine izjavila za medije, njih dvoje su se razišli još 2018. godine, imaju zajedničku ćerku, o kojoj zajedno brinu, a ona je sada našla i novu ljubav.

foto: Instagram, Printscreen Instagram

Naime, Jelena Đukić je sada u srećnoj vezi s Markom Todorovićem, Beograđaninom koji živi u Kanadi. Upoznala ih je zajednička prijateljica uoči pandemije koronavirusa u martu prošle godine.

- Još jedan izazov za nas bio je taj što on ne živi u Srbiji, pa je upoznavanje, odnosno prepoznavanje, uglavnom teklo preko Vajbera - otkrila je nedavno Jelena u intervjuu za domaće medije.

- Marko je beskrajno šarmantan i duhovit čovek, to je prvo što sam primetila, a pre svega je neko ko voli ljude i život na sličan način kao i ja. Ušao je u moj život u trenutku kad sam se osećala stabilno i zadovoljno. Imala sam u tom momentu sve što mi je bilo potrebno, sem nekog ko će zajedno sa mnom da umnoži to zadovoljstvo i da nastavimo zajedno da koračamo kroz naredne životne izazove. Lako se dogovaramo oko svega, i različitosti u karakteru prevazilazimo na lagan način, bitno je da nije komplikovano. Zreli smo ljudi, slični smo i to izgleda kao dovoljna osnova za zdrav odnos. Oboje imamo brakove iza sebe i verujem da smo u njima nešto naučili - rekla je ona u intervjuu za magazin „Gloria“.

Iako ne pripada umetničkom svetu, Jelenin novi izabranik pokazuje puno razumevanja za posao kojim se ona bavi.

- Zbog širine obrazovanja i vaspitanja koje poseduje, razume moj poziv i obaveze koje imam. Shvata da nije lako biti glumica. Ume da prepozna kvalitet onoga što gleda, čak ima tačan, gotovo nepogrešiv utisak o nekoj sceni ili glumcu.

Osim sličnih životnih stavova, Jelena i Marko dele i strast prema putovanjima, te na njenom Instagram profilu imaju zajedničke fotografije sa raznih destinacija.

(Kurir.rs/ L.S.)

