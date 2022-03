PREŽIVELA PAD S KONJA, UDAR GROMA, POPLAVU, ŠLOG: Slavna glumica se izborila, pa je i u SEDMOJ DECENIJI lepa mačka sa devet života

Slavna glumica u zrelom dobu pokazuje da nije za bacanje, naprotiv. Snima filmove i serije, izgleda sjajno i teško je poverovati da je njen život bio stalna borba sa smrću. U jednom trenutku izgubila je kuću, posao i starateljstvo nad sinom, da bi ustala iz pepela i pokazala šta znači visok koeficijent inteligencije!

Avgusta 2020, bez trunke šminke i glasom koji podrhtava, holivudska zvezda Šeron Stoun ispričala je gledaocima kanadske televizije ET da su njeni sestra i zet Keli i Brus Singer oboleli od koronavirusa i da se bore za život.

- Moja sestra, koja već ima lupus, sada ima i kovid 19. Ona uopšte nema imunosistem. Jedino mesto gde odlazi je apoteka. Ovo su joj uradili zagovornici nenošenja maski. Nosite maske!

Porodica Šeron Stoun živi u Montani, gde se testiraju samo ljudi sa simptomima. Njena majka, koja je imala dva infarkta, pet stentova i pejsmejker, nije uspela da se testira. Od koronavirusa umrli su glumičina baka i kuma. Reakcije gledalaca na društvenim mrežama bile su surove. "To je samo karma", poručila joj je većina njih, podsećajući je na istu rečenicu koju je rekla kada je Kinu 2008. zadesio razorni zemljotres. Šeron je vatreni zagovornik nezavisnosti Tibeta i njeni filmovi se ne prikazuju u Kini. Nedavno je postala i budista, nakon što se iščlanila iz Sajentološke crkve. U isto vreme dok je brinula o sestri i zetu, jedan od trojice njenih usvojenih sinova morao je na operaciju. Priznala je da je bila u haosu tih dana. Na sreću, svi su se oporavili.

Lepa glumica ima 64 godine i rodila se u Medvilu, Pensilvanija, u skromnoj porodici. Otac joj je bio fabrički radnik, a majka domaćica. Bila je ekstremno pametno dete, sa koeficijentom inteligencije 154. Već sa 15 godina dobila je stipendiju za Univerzitet Edinboro, gde je studirala kreativno pisanje i umetnost. Odmah nakon diplomiranja pobedila je na takmičenju za mis Pensilvanije. Postala je model i počela da se pojavljuje u reklamama širom Amerike. Prvu ulogu dao joj je Vudi Alen. Bila je "lepa devojka u vozu".

Niko nije znao da je do tog trenutka Šeron Stoun tri puta izmakla smrti: kao devojčica, jašući konja, naletela je na konopac za veš koji joj je za dlaku promašio venu na vratu, zatim je preživela udar groma, a onda i poplavu koja ju je nosila po kući. Udarala je o nameštaj dok je nije spasla majka.

Karijera joj je napredovala sporo. Imala je već 32 godine kada se pojavio film "Totalni opoziv", u kome je odigrala prelepu, ali smrtonosnu suprugu Arnolda Švarcenegera. Bila je toliko lepa da se iste godine pojavila na duplerici magazina Plejboj. Prelomni trenutak donela joj je uloga Ketrin Tremel, biseksualne sadomazohistične književnice optužene za ubistvo, u filmu "Niske strasti" Pola Verhovena. Scena kada Šeron u beloj kratkoj haljini, prekrštenih nogu, bez donjeg veša sedi na stolici dok je policija ispituje, ušla je u filmsku antologiju i zvezda je rođena. Film je i danas kult, a Stounova je dobila nominaciju za Zlatni globus. Još važnije, posle Merilin Monro Amerika je dobila novi seks-simbol.

Njena seksualnost dominirala je u filmovima "Sliver" i "Specijalista", koji nisu oduševili ni publiku ni kritiku. Vrhunac karijere doživela je sa rediteljem Martinom Skorsezeom u filmu "Kazino", gde je odigrala ulogu lepe i lude supruge Roberta de Nira. Kritika je priznala njene glumačke sposobnosti, nominovana je za Oskara i dobila Zlatni globus. Do početka novog milenijuma snimila je više filmova, od kojih su najzapaženiji bili triler "Brzi i mrtvi" i komedija "Muza".

A onda je, na vrhuncu slave i lepote, Šeron Stoun 2001. doživela moždani udar s obilnim krvarenjem u mozgu. Bio je to najteži trenutak u njenom životu. Imala je samo 43 godine kada joj se to desilo. I danas smatra da okolina nije bila blaga prema njoj.

- U tom trenutku bila sam najtraženija filmska zvezda, slavna kao princeza Dajana. Ona je umrla, a ja sam imala moždani udar. I obe smo bile zaboravljene. U jednom trenutku si super, a onda se nađeš na podu pored kauča. Tri dana sam ležala u kući dok nisam otišla u bolnicu zbog neprekidne glavobolje. Izgubila sam brak, starateljstvo nad detetom, ogroman novac jer sam plaćala toliko raznih računa. Kopala sam i rukama i nogama da se izvučem - pričala je za novine.

Nije znala koliko je bila blizu smrti. Saznala je to iz novina, dok se oporavljala. Teško joj je palo što su neki lekari hteli da prodaju priču o njenoj bolesti magazinima. Nakon šest dana u bolnici čak su hteli da je puste kući jer su mislili da glumi.

- To mi se dešava i kad imam napad žuči, i kada me boli zub. Ljudi misle da glumice ovako visokog profila glume takve stvari. Oporavak je intenzivno trajao dve godine, ali Šeron tvrdi da se sedam godina borila protiv posledica. Zahvalna je Bernaru Arnou, vlasniku brend grupe LVMH i svekru Salme Hajek, koji joj je dao ugovor za "Dior" i vratio je u holivudsku orbitu. Ponovo je počela da snima. Otplatila je kuću, vratila starateljstvo nad sinom, uposlila menadžere i agente. Danas svima priča svoju priču, upozoravajući žene da obrate pažnju na prve znake moždanog udara. - Odmah idite u bolnicu ako imate jaku glavobolju - poručuje Šeron.

Glumica nema svoju biološku decu. Usled bolovanja od dijabetesa imala je više puta pobačaje. Udavala se dva puta. Prvi brak sa producentom Majklom Grinburgom trajao je od 1984. do 1987, a iz velike ljubavi udala se za novinara i urednika Fila Bronštajna, s kojim je usvojila sina Rouana, koji danas ima 20 godina. Razveli su se 2004, posle šest godina braka, a dugo je trajala i borba za starateljstvo nad Rouanom. Nakon razvoda, Šeron je usvojila još dva dečaka: Lerda (15) i Kvina (14). Dobra je majka, ali se više nije udala. Izlazi s muškarcima, pogotovo dosta mlađim od sebe, kao što je Anđelo Bofa, mogul u svetu nekretnina. Kratko je trajala i veza sa novinarom Encom Kursiom. Sa obojicom se viđala kada je imala 60 godina i izgledala sjajno.

Ne podvrgava se agresivnim hirurškim tretmanima, pušta da se vide godine, ali i dalje je čarobna, sa iskričavim plavim očima i bleštavim osmehom. Idol joj je glumica Ava Gardner, koja je takođe želela da stari prirodno. "Ava bi samo podigla bradu i tražila bolje svetlo", govori o slavnoj koleginici Šeron.

- Čini mi se da sam imala 40 godina na rođenju. Sa godinu dana sam govorila, hodala i išla na nošu. To je to. Kad sam krenula u školu, dovodila sam sve do ludila jer su shvatili da sam odrastao čovek - postavljala sam pitanja kao odrastao čovek i tražila ozbiljne odgovore. Lepu i pametnu Šeron Stoun gledamo u Netfliksovoj seriji "Ratched", priči o surovoj medicinskoj sestri, gde će holivudska seks-bomba ponovo pokazati šta zna.

