SVE DEVOJČICE SU ŽELELE DA BUDU ONA: Slatka brineta je bila ROZE MOĆNI RENDŽER, a danas živi sasvim drugačijim životom (FOTO)

Da li ste pratili Moćne rendžere? Ukoliko jeste, onda sigurno znate da je roze moćni rendžer Kimberli Hart, odnosno glumica Ejmi Džo Džonson.

Ona se danas povukla sa scene i uživa u životu daleko od očiju javnosti.

foto: Profimedia

Ejmi Džo Džonson svetsku popularnost je stekla upravo Moćnim rendžerima, gde je igrala u prve tri sezone.

Uprkos velikoj slavi koju je stekla u Holivudu, to joj nije pomoglo da dobija zapaženije uloge, ali glumica je i dalje ostala u ovom svetu.

foto: Profimedia

Oprobala se i kao režiser, a neka od njenih ostvarenja su Tammy's Always Dying, Bent i The Space Between. Kako je i sama Ejmi izjavila, nikad se nije dobro osećala dok glumi i upravo to ju je koštalo velikih uloga.

- Iskreno, u karijeri nisam mogla da biram. Mislim da postoji veoma mala šačica ljudi u Holivudu koji zapravo biraju svoje uloge - istakla je ona jednom.

foto: Profimedia

Još jedna strast ove glumice je pevanje i komponovanje, pa je snimila ukupno tri albuma.

Malo toga se zna o njenom privatnom životu, osim da ima jednu ćerku i već neko vreme uživa u novoj ljubavi. Glumica propagira opušten stil i pojavljuje se bez šminke, tako da čini se da odoleva godinama bez ijedna estetske korekcije.

Ovako ona izgleda danas:

(Kurir.rs/Glossy)

Bonus video:

01:21 AMERIČKI GLUMAC NAPUSTIO HOLIVUD ZBOG KARIJERE U SRBIJI Želi da pomogne našim glumcima i da jednog dana postane srpski Barak Obama